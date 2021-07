La rabbia di Verstappen su Hamilton dal letto d’ospedale: “Antisportivo e irrispettoso” Max Verstappen dopo l’incidente con Hamilton al primo giro del GP di Silverstone ha voluto rendere pubblica la sua posizione in merito all’accaduto attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram: “Vedere i festeggiamenti dopo la gara mentre si è ancora in ospedale è un comportamento irrispettoso e antisportivo”.

A cura di Vito Lamorte

Max Verstappen è stato protagonista di un bruttissimo incidente al primo giro del GP di Gran Bretagna. Il pilota della Red Bull è stato toccato da Lewis Hamilton al primo giro della gara di Silverstone ed è finito contro le barriere di pneumatici con un impatto che è stato stimato in 51G. Il giovane olandese è uscito dalla monoposto e dopo i controlli avvenuti al Silverstone Circuit Medical Centre è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti ma ha tenuto a rendere pubblica la sua posizione in merito all'accaduto attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram: "Prima di tutto: sono felice di stare bene. È stato un bell'impatto a 51G ma mi sento meglio. Ovviamente molto deluso di essere stato portato via in questo modo. La penalità inflitta non ci aiuta in alcun modo e non rende giustizia alla manovra pericolosa di Lewis in pista. Vedere i festeggiamenti dopo la gara mentre si è ancora in ospedale è un comportamento irrispettoso e antisportivo ma andiamo avanti".

Dopo il brutto incidente il direttore di gara ha deciso di penalizzare Hamilton con 10" ma questo non ha impedito al campione del mondo in carica di vincere la gara di Silverstone e accorciare le distanze dal giovane pilota olandese, sempre primo nella classifica Piloti a 185 punti. Lewis ora è a 177.

Assolutamente in disaccordo con la decisione presa è Chris Horner che non ha usato mezzi termini nel team radio con i direttori di fara: "Guardate la curva. Lewis non è mai vicino al punto di corda, è un incidente enorme. La curva era di Max al 100%, la colpa è tutta di Hamilton. Grazie a Dio è illeso, spero lo valuterete nel modo appropriato". Il Team Principal della Red Bull ha affermato: “Per me la dinamica è chiara, Lewis si è infilato all’interno in una delle curve più veloci del campionato, lui sa che lì non si sorpassa".