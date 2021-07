Le auto più rubate in Italia nel 2020: i modelli preferiti dai ladri per i furti I ladri italiani preferiscono le FIAT. Ben tre i modelli della casa torinese presenti nelle prime tre posizioni della classifica delle auto più rubate in Italia nel 2020. La prediletta resta la Panda vittima di oltre l’11% dei furti complessivi davanti alla 500 ma non nella top-10 non mancano le sorprese.

A cura di Michele Mazzeo

La Fiat Panda continua ad essere l'auto preferita dai ladri in Italia. Nel 2020 infatti nel nostro Paese sono state rubate 66.110 autovetture e oltre l'11% di questi furti aveva come vittima proprio una Panda. Oltre ad essere la macchina più venduta dunque l'utilitaria della casa torinese è anche quella che finisce più spesso nel mirino dei criminali italiani. Quest'ultimi prediligono anche altri due modelli della FIAT che insieme alla Panda compongono il podio nella classifica delle auto più rubate d'Italia nel corso dell'ultimo anno stilata da LoJack, azienda leader nel settore per la sicurezza dei veicoli, monitorando i dati forniti del Ministero dell’Interno. Nello stesso dossier si evidenzia anche come la Campania nel 2020 sia stata la regione nella quale sono avvenuti il maggior numero di furti d'auto.

In cima alla graduatoria delle automobili più rubate in Italia nel 2020, come detto, c'è ancora la Fiat Panda che ormai da anni detiene il primato: da gennaio a dicembre sono state ben 7.415 i furti che hanno riguardato questa vettura. A seguire altre due creazioni del costruttore piemontese che sembrano essere molto appetibili per i ladri italiani: al secondo posto infatti con 6.889 unità sottratte troviamo la Fiat 500, mentre in terza posizione con 5.252 furti c'è la Punto.

Per trovare la prima auto non marchiata FIAT bisogna scendere al quarto posto della classifica dove c'è la Lancia Ypsilon con 2.930 esemplari rubati in Italia nel 2020. In quinta posizione troviamo invece l'auto straniera con il numero maggiore di furti, vale a dire la Golf della tedesca Volkswagen bersaglio dei criminali in 1.491 occasioni. Scorrendo la classifica figurano altre vetture che ormai da anni sono presenti nella lista delle preferite dai ladri d’auto italiani: al sesto posto c'è infatti la Smart Fortwo (1.381) seguita dalla Renault Clio (1.324), Ford Fiesta (1.138), Opel Corsa (821) e Fiat Uno che con i suoi 718 furti chiude la top-10 .

La classifica delle auto più rubate in Italia nel 2020