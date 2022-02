L’Aston Martin non si nasconde: presenta subito la vera macchina per il Mondiale F1 2022 L’Aston Martin è la terza scuderia di Formula 1 a presentare la nuova monoposto per il Mondiale 2022: contrariamente a quanto fatto da Haas e Red Bull però la AMR22 mostra alcune innovazioni rispetto al prototipo base fornito dalla F1.

A cura di Michele Mazzeo

L'Aston Martin non si nasconde e, nonostante sia la terza scuderia a presentare la nuova monoposto, diventa la prima squadra a mostrare la vera macchina con cui i suoi piloti, Sebastian Vettel e Lance Stroll, prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2022. Contrariamente a quanto fatto da Haas e Red Bull (che hanno esposto un modello provvisorio molto simile al prototipo fornito da Liberty Media), la scuderia britannica rende subito pubblica la AMR22 che, ovviamente con qualche miglioria e diversi aggiustamenti, scenderà in pista nei test preseason e poi in campionato.

L'Aston Martin si presenta con una nuova livrea e con un nuovo title sponsor davvero importante. Il colore dominante è sempre il tradizionale verde, ma nella colorazione "lime" delle classiche vetture racing di Aston Martin. Non c'è più il rosa dato che la partnership con BWT si è ormai conclusa. A campeggiare sulle pance della nuova AMR22 è infatti lo sponsor Aramco, prestigiosa e ricca compagnia petrolifera saudita, con cui si è instaurato un nuovo rapporto commerciale (il nome ufficiale della scuderia di Silverstone sarà infatti Aston Martin Aramco Cognizant F1) ma anche tecnico.

Per quanto riguarda le linee e la forma la AMR22 presentata quest'oggi si discosta molto dal modello base fornito da Liberty Media (che invece Haas e Red Bull hanno usato come "manichino" su cui apporre la propria livrea). Nonostante il direttore tecnico della scuderia abbia sottolineato che si tratta comunque di una macchina che verrà rivoluzionata molto nei prossimi mesi ("L'AMR22 che abbiamo presentato è la nostra ‘prima' iterazione in base ai nuovi regolamenti. Si evolverà molto nei prossimi mesi, man mano che guideremo l'auto in pista e inizieremo a comprenderla. Ci indicherà la direzione per il 2023 e oltre" ha detto infatti Andrew Green nel corso della presentazione) la nuova monoposto dell'Aston Martin svela già alcune idee innovative apportate rispetto al modello base: le pance, le sospensioni, l'ala posteriore e tante altre componenti infatti si discostano da quanto visto finora.