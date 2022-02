La Red Bull presenta la RB18 per il Mondiale di Formula 1 2022, ma non è quella vera La Red Bull ha presentato la nuova monoposto per il nuovo campionato: si chiama RB18 ma non si tratta ancora del modello definitivo con cui Verstappen e Perez correranno nel Mondiale di Formula 1 2022.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull toglie i veli alla RB18, la monoposto con cui il campione del mondo in carica Max Verstappen e il compagno di squadra Sergio Perez correranno nel Mondiale di Formula 1 2022. O meglio un primo assaggio. Chi si aspettava di vedere grosse sorprese da parte del geniale progettista Adrian Newey per questa sua prima creatura della nuova era della F1, almeno a prima vista, sarà infatti rimasto deluso. Già perché esteticamente, come aveva già annunciato Helmut Marko, la RB18 mostrata oggi è molto simile al prototipo presentato da Liberty Media la scorsa estate e la livrea rispecchia fedelmente quella utilizzata dalla squadra di Milton Keynes nelle ultime stagioni.

La nuova vettura della scuderia austriaca, la prima a "effetto suolo", si presenta con un muso basso e largo, una linea piuttosto snella con delle pance laterali con ingresso abbondante e con tutte le altri parti che, almeno da ciò che si può vedere da queste prime immagini, sembrano rispecchiare il modello base con un aspetto convenzionale. L'unica variazione al momento visibile (in attesa di poter vedere tutti i particolari della nuova vettura durante i test preseason quando la monoposto sarà in pista nella sua configurazione definitiva) sembra essere l'abbozzo di una pinna presente sul cofano.

La grande novità odierna riguarda invece il numero che campeggia sulla vettura di Max Verstappen con il ritorno del numero #1 in Formula 1 a distanza di 9 anni dall'ultima volta quando fu Sebastian Vettel, proprio su Red Bull, a portarlo in pista nella stagione 2013. L'altra innovazione concerne invece la "promozione" a main title sponsor della Oracle con la scuderia che adesso avrà il nome ufficiale di Oracle Red Bull Racing mentre il nome dell'azienda americana sarà ben visibile sulle pance laterali della nuova RB18.