Lando Norris rinnova con la McLaren ma ammette: “Ho avuto contatti con altri team” Il pilota britannico ha firmato fino al 2025 con la McLaren, con cui ha esordito in Formula 1 tre anni fa. Norris ha ottenuto una pole ed è salito 5 volte sul podio.

A cura di Alessio Morra

A due giorni dalla presentazione ufficiale della monoposto 2022, la McLaren annuncia sui propri canali ufficiali il prolungamento del contratto di Lando Norris. Il giovane pilota inglese, che aveva il contratto in scadenza a fine stagione, rinnova fino al 2025. La McLaren si lega così a lungo a questo talento, che ora è fuori dal mercato e soprattutto sa di essere il numero uno del team di Woking.

Ha talento da vendere il britannico, ed è pure un ragazzo molto simpatico, cosa che nell'era dei social non guasta. Norris ha fatto uno step di crescita enorme nell'ultimo anno, in cui ha sfiorato il primo successo in carriera, la pioggia e una scelta sua azzardata gli impedirono di vincere a Sochi, ha ottenuto la prima pole position ed è salito spesso sul podio. Nel finale a dire il vero è un po' mancato, ma la sua è stata un'annata consistente. Con una McLaren all'altezza, e con il motore Mercedes, nella prossima stagione Norris vorrà togliersi grandi soddisfazioni e cercherà di farlo magari anche con l'aiuto del nuovo regolamento che potrebbe scompigliare, almeno in una prima fase, le carte.

Il pilota classe 1999 ha firmato fino al 2025 e ai canali social della McLaren ha detto: "Sono super super felice di continuare in Formula 1 con questa squadra in cui sono cresciuto. Qu voglio essere ed è qui che voglio vincere. Questa è la prova di una fiducia reciproca a lungo termine. Con il nuovo regolamento ci sono opportunità per altre scuderie di fare grandi passi avanti. Ho avuto contatti con altri team, ma niente di serio. Ho tenuto conto di tutto e ho capito che la McLaren era l'opzione migliore".

Lando Norris ha disputato 60 Gp in tre stagioni, è salito 5 volte sul podio, l'ultima volta a Monza, ed ha ottenuto una pole position e tre giri veloci e proverà a far tornare in alto la McLaren che per anni è stata una squadra da battere, ma che non lotta per il titolo esattamente da dieci anni e che da un paio di stagioni ha intrapreso la strada giusta ed è tornata tra le grandi, terza nel Mondiale Costruttori 2020 e quarta nel 2021.