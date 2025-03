video suggerito

Lando Norris mostra il terrificante allenamento di resistenza per il collo: alla fine è in lacrime Norris si è sottoposto a un esercizio per rafforzare i muscoli del collo che lo ha lasciato quasi in lacrime: ha mostrato la routine che vivono i piloti di Formula 1.

A cura di Ada Cotugno

Lando Norris si sta preparando per l'esordio nella nuova stagione della Formula 1 e sui social ha mostrato l'allenamento al collo al quale deve sottoporsi prima di salire sulla sua McLaren. È una proceduta che tutti i piloti professionisti devono seguire e fa parte della routine di esercizi che li rende più forti e gli consente di gareggiare in sicurezza: le immagini però sono tremende e sul viso si vede tutto lo sforzo che deve affrontare.

Si tratta di esercizi di rafforzamento del collo in cui il britannico deve tenere la testa dritta mentre alla cinta vengono aggiunti alcuni pesi per allenare i muscoli interessati. È un allenamento piuttosto duro, tanto che alla fine del video si vede Norris quasi in lacrime per il dolore e lo sforzo.

Norris quasi in lacrime per l'esercizio di rafforzamento del collo

L'attrezzo utilizzato dal pilota consiste in una fascia che si indossa sulla fronte e si aggancia sotto al mento, alla quale da un lato vengono aggiunti dei pesi. Norris deve cercare di tenere la testa dritta, così da rafforzare tutti i muscoli del collo in un esercizio che appare piuttosto duro: le espressioni del pilota sono eloquenti e alla fine quando viene liberato resta quasi in lacrime per il dolore che gli è stato provocato.

Si tratta però di un allenamento necessario e che gli permette di salire sulla monoposto in tutta sicurezza. Ma a cosa serve? I piloti di Formula 1 devono avere dei muscoli del collo piuttosto sviluppati per sopportare la forza alla quale sono sottoposti quando si avvicinano a una curva a tutta velocità. Se non sono ben allenati potrebbero riportare dei danni con le brusche frenate, mentre con un collo forte e largo riescono ad attutire meglio qualsiasi colpo, permettendogli di guidare in modo più sicuro.