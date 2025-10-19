Lando Norris esprime un parere sulla pista di Austin, Verstappen lo fulmina con lo sguardo

Nel retro podio Lando Norris parlando con Leclerc e Verstappen esprime un parere sulla pista di Austin, le sue parole stupiscono sia il pilota Ferrari che il campione del mondo.

Non è stata la più bella gara di sempre di Austin, ma è stata una gara intensa dal punto di vista del pathos per la Ferrari che fino alla fine ha lottato per il secondo posto con Charles Leclerc, superato solo nel finale da Lando Norris. Leclerc può sorridere, finalmente, dopo una serie di gare negative. Quarto podio del 2025 per lui. Dopo la gara c'è stato un momento particolare con una frase di Lando Norris che ha fatto sobbalzare il monegasco e Max Verstappen.

Verstappen trionfa nel GP Stato Uniti davanti a Norris e Leclerc

Sono partiti nello stesso ordine con cui sono poi arrivati al traguardo: Verstappen primo, Norris secondo, Leclerc terzo. La grande partenza del monegasco e un'azzeccata strategia hanno dato a Leclerc a lungo la seconda piazza, ma poi il britannico si è ripreso la posizione aggiungendo tre punti al suo bottino. Tutti e tre avevano motivi, differenti, per sorridere dopo il GP degli Stati Uniti.

Lo stupore di Verstappen e Leclerc

Dopo le interviste di rito i tre piloti si sono recati nel retro-podio dove si sono rifocillati e hanno guardato le immagini salienti della gara del Texas. Commenti in serie, stupore per una serie di situazioni (il contatto tra Sainz e Antonelli e il lungo di Bearman), poi mentre Verstappen gongolava in silenzio, Norris replica a Leclerc riguardo i loro duelli in pista.

Leggi anche Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1: Leclerc conquista il podio a Austin

Poi il pilota britannico della McLaren sente le parole di Leclerc, che parlando della pista di Austin dice: "Questa pista è splendida, bellissima ottima per le corse". e risponde dicendo: "Sarebbe bello se fosse facile". Charles e Max, veri racer, si girano di scatto e trasalgono dopo aver sentito quell'affermazione. Leclerc quasi incredulo. Verstappen invece pare quasi arrabbiato. In ogni caso stupore enorme da parte di entrambi.