Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1: Leclerc conquista il podio a Austin

Verstappen vince pure a Austin e si porta a 40 punti da Oscar Piastri nel Mondiale Piloti. Norris è secondo, sul podio anche Charles Leclerc. Quarto posto per Hamilton.

Max Verstappen vince la terza delle ultime quattro gare e riapre ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2025. Il pilota olandese ha dominato a Austin. Secondo posto per Lando Norris che nel finale scavalca Charles Leclerc. Quarto posto per Lewis Hamilton.

Sainz sperona Antonelli e si ritira

Al via Verstappen è perfetto, parte bene e resta al comando dopo la pole. Leclerc brucia Norris ed è secondo, mentre Hamilton con una splendida manovra infila Russell e Piastri e sale al quarto posto. Charles ha la gomma soft, vive un paio di giri di difficoltà, ma Lando non passa. Hamilton li osserva da vicino.

Sainz è sin troppo ottimista e al settimo giro sperona Antonelli. Lo spagnolo si ritira, Kimi finisce ultimo. Un paio di giri di Virtual Safety Car prima della ripartenza con Leclerc a 2"7 da Max.

L'infinito duello tra Norris e Leclerc

Poi l'attrazione diventa il duello tra Leclerc e Norris. Charles con la gomma rossa fa fatica, ma è bravissimo a resistere a lungo, prima che Norris passi al giro 22. Ma l'inglese a causa del tempo perso è dietro di 11 secondi da SuperMax. Leclerc il giro seguente effettua il pit stop, è il primo dei big, sosta dopo un duello vero con Hamilton.

Norris rosicchia qualcosa a Verstappen, ma è sempre lontanissimo. Leclerc fermandosi prima punta a un undercut pulito su Norris. Scende nono. Hulkenberg e Bearman non fanno opposizione, poi duella con Tsunoda, superato con una magia e dopo un duello vero. Max è sempre saldamente al comando, con Norris che torna a braccare Leclerc. Dietro poche emozioni.

Max è a 40 punti da Piastri: il Mondiale F1 è riaperto

Lando è poi costretto ad alzare il piede dall'acceleratore per raffreddare le gomme (rosse), Leclerc respira. Hamilton sempre quarto. Nel finale Norris si rifà sotto a Leclerc e alla fine riesce a passarlo. Applausi per l'inglese, ma anche per un eroico Leclerc. Verstappen trionfa a Austin per la quarta volta e si mette a caccia di Piastri, che ora ha 40 punti di vantaggio. Norris secondo davanti a Leclerc e Hamilton, con Piastri quinto.