Il team radio di fuoco di Kimi Antonelli ad Austin, ce l’ha con Carlos Sainz: cosa è successo

Kimi Antonelli e Carlos Sainz sono finiti sotto investigazione per l'incidente avvenuto durante i primi giri del Gran Premio di Austin. Nel corso del settimo giro, lo spagnolo della Williams ha cercato un sorpasso in condizioni estreme e la sua gara è finita lì, nella curva 15: cercava lo spazio per infilarsi, ha tamponato la Mercedes dell'italiano. È stato allora che il pilota bolognese s'è lasciato sfuggire un insulto nel tema radio. Sbotta perché teme d'essere costretto al ritiro. "Ma che idiota! Mi sta buttando fuori!", urla nella comunicazione coi box. La sua monoposto si gira e finisce fuori pista ma, per fortuna, riesce a tornare sul tracciato e prosegue la competizione, sia pure dal fondo della fila. L'ex ferrarista, invece no: può solo mestamente uscire di scena con la macchina distrutta.

Cosa è successo tra Sainz e Antonelli, l'incidente fatale

Le immagini della diretta tv sono già state isolate dai commissari di gara per quanto accaduto all'ingresso della curva 15, quando l'iberico sembra calcolare male la traiettoria e finisce per speronare la vettura del bolognese che nel frattempo aveva già virato verso sinistra per seguire il tornante. Sainz è fuori: ironia della sorte, era uscito indenne nella sprint dal "mucchio selvaggio" di carambole e impatti che aveva risucchiato le McLaren. Sul circuito odierno le cose sono andate male, malissimo.

Il momento fatale arriva dopo il sorpasso su Bearman. È stato allora che Sainz ha cercato di fare filotto e passare davanti anche ad Antonelli (che in quel frangente era settimo). Al settimo giro lo spagnolo ha deciso di lanciare l'attacco alla posizione dell'italiano ma in curva 15 ha rischiato troppo: ha dato l'impressione di sottovalutare quel punto dove è fondamentale modulare l'uso dei freni, trovare trazione e poi rilanciarsi a tutta velocità. Ed è andato tutto storto.

I team radio di Sainz e Antonelli: "Mi è venuto addosso", "Idiota!"

Quando Sainz ha capito che non ce l'avrebbe fatta era troppo tardi. Frenare gli è servito a nulla e ha centrato con l'avantreno il posteriore della Mercedes (che è andata in testacoda). "Mi dispiace. Mi è andato addosso", ha spiegato lo spagnolo nel dialogo col muretto. La reazione del bolognese è stata molto più dura, ritenendo di essere stato danneggiato da quella manovra del rivale. "È un idiota. Mi sta buttando fuori", ha detto alla radio. L'uno è tornato ai box, ritiratosi dopo gli ultimi buoni risultati nei Gp precedenti, l'altro ha continuato a correre in un modo o nell'altro.