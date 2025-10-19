Formula 1 oggi, orari TV del GP Austin su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Leclerc terzo

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Leclerc dopo le qualifiche.Orario di partenza alle 21:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 22:30 Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Griglia di Partenza del GP Stati Uniti
1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)
2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes)
3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)
4ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Ollie Bearman (Haas)
5ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)
7ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)
8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
10ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin)*
Formula 1, oggi il GP USA: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Si disputa oggi, o meglio stasera il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. La partenza è prevista per le ore 21. Diretta TV in esclusiva su Sky, che trasmetterà l'evento sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. La trasmissione in chiaro ci sarà su TV8, che manderà in onda l'evento in differita dalle ore 22:30.