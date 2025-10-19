Formula 1 oggi, orari TV del GP Austin su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Leclerc terzo

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Leclerc dopo le qualifiche.Orario di partenza alle 21:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 22:30 Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

Griglia di Partenza del GP Stati Uniti

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

4ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Ollie Bearman (Haas)

5ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin)*