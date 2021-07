Lando Norris, che stoccata a Sainz: “Voglio sempre battere Carlos” Nonostante abbiano corso assieme con la McLaren e nonostante abbiano un eccellente rapporto, Lando Norris pubblicamente ha dichiarato che non c’è pilota che desidera di battere più di Carlos Sainz della Ferrari: “Entrambi abbiamo il nostro programma ma probabilmente non c’è nessuno che voglio battere più di Carlos”.

A cura di Alessio Morra

Una delle regole fondamentali che esistono in Formula 1 stabilisce che per ogni pilota il primo avversario è il compagno di squadra. Non sempre è così e ci sono coppie di piloti che nonostante siano nello stesso team diventano amici. Lo sono diventati nelle due stagioni alla McLaren Lando Norris e Carlos Sainz, che scherzano ancora ora che lo spagnolo è alla Ferrari. Ma nonostante ciò il britannico, vittima di una rapina a Wembley dopo la finale degli Europei, ha dichiarato che il pilota che desidera battere maggiormente è proprio il figlio d'arte spagnolo.

Sarà la lotta tra McLaren e Ferrari, che battagliano per il terzo posto nel Mondiale Costruttori, o sarà la vecchia regola, ma fatto sta che Norris, splendido terzo nel Gran Premio d'Austria, spera di mettersi alle spalle Sainz, e nell'intervista a ‘Motorsport' ha motivato il perché:

Lui sa come guido e come ragioniamo da squadra, naturalmente cerchiamo di cambiare alcune cose, quindi non sa tutto. Ma questo è solo uno dei vantaggi e degli svantaggi di chi cambia squadra. Entrambi abbiamo il nostro programma ma probabilmente non c’è nessuno che voglio battere più di Carlos. Probabilmente vale lo stesso per lui. Lui vuole battere la McLaren e noi vogliamo battere la Ferrari.

Con Ricciardo siamo buoni amici

Parole di tenore completamente differenti invece per il compagno di squadra attuale Daniel Ricciardo, che sta perdendo nettamente il confronto con il giovane britannico: