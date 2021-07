Brutta avventura per Lando Norris domenica sera a Wembley: il 21enne pilota della McLaren è stato infatti rapinato del suo orologio in occasione della finale dei campionati Europei tra Italia ed Inghilterra. Deve essere stata una brutta avventura per Norris: il comunicato della scuderia inglese fa intuire che nello stadio londinese si sono vissuti momenti drammatici, lo spavento del giovane deve essere stato tanto.

"La McLaren Racing può confermare che Lando Norris è stato coinvolto in un incidente, dopo la finale di Euro 2020 a Wembley, durante il quale è stato preso l'orologio che indossava – si legge nella nota della McLaren –Per fortuna Lando è rimasto illeso ma è comprensibilmente scosso. Il team sta supportando Lando e siamo sicuri che i tifosi delle corse si uniranno a noi nell'augurargli tutto il meglio per il Gran Premio di Gran Bretagna del prossimo fine settimana. Poiché questa è ora una questione di polizia, non possiamo commentare ulteriormente".

Il brutto episodio di cui è stato vittima il pilota britannico è l'ennesima testimonianza sia del clima non esattamente civile che si è respirato a margine della gara di Wembley, sia della disastrosa organizzazione che fortunatamente non si è tradotta in conseguenze più gravi delle pur orrende immagini dei pestaggi con gli inglesi ubriachi e scatenati a farla da padroni. Nella mattinata di ieri il primo bilancio di guerra parlava di 49 persone arrestate e 19 poliziotti feriti. Il numero poi è salito ad 86 arresti per una serie di reati tra cui aggressione, ubriachezza e reati di ordine pubblico. Insomma oltre all'aspetto calcistico, l'Inghilterra non esce bene dagli Europei anche sul piano dell'immagine. Sport e fairplay sono ben altro.