La finale degli Europei tra Italia e Inghilterra a Londra è stata contrassegnata da alcuni disordini che hanno portato la polizia britannica a dover effettuare diversi arresti. È di 49 persone arrestate e 19 poliziotti feriti il bilancio degli incidenti soprattutto prima della partita nell'ambito di una serie di operazioni condotte dalla polizia in occasione della notte di Wembley che ha visto gli azzurri trionfare dopo 53 anni d'attesa. A renderlo noto è stata la stessa polizia metropolitana, secondo cui le 49 persone fermate sono state arrestate per "una serie di svariati reati".

I fermi a cui fa riferimento la Metropolitan Police, sono avvenuti soprattutto nelle ore precedenti alla partita. Attorno a Wembley c'era ovviamente un clima di festa caratterizzato però, in particolare, dall'entusiasmo sfrenato, anche troppo, dei tifosi inglesi esagitati e alticci. Ci sono stati problemi anche durante il tentativo di sfondamento degli ingressi allo stadio che ha visto alcune persone senza biglietto riuscire a fare irruzione nello stadio di Wembley scatenando scene di tensione, accenni di violenza e anche qualche evidente buco nel sistema di protezione.

Nulla a che vedere invece con il clima di calma e delusione che si respirava all'esterno dello stadio di Wembley al triplice fischio dell'arbitro quando l'Italia ha trionfato al termine della lotteria dei calci di rigore. I tifosi inglesi hanno guadagnato le proprie abitazioni senza troppi problemi. Si sarebbero registrati solo alcuni episodi di interventi delle forze dell'ordine all'interno di diversi locali e pub per sgomberare gli assembramenti che inevitabilmente si stavano creando in contrasto con le normative anti-Covid tuttora in vigore in Inghilterra a causa della pandemia e del crescente numero di contagi alla variante Delta.