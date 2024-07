video suggerito

I convocati dell’Italia per gli Europei Under 19: Camarda può fare la doppietta di trofei Corradi ha scelto i giocatori che guideranno l’Italia nel cammino degli Europei Under 19: Camarda confermato appena un mese dopo la vittoria azzurra a Cipro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'Italia si prepara per l'avventura degli Europei Under 19: dopo aver vinto gli Europei Under 17 appena un mese fa gli Azzurri tornano protagonisti sotto ai grandi riflettori in Irlanda del Nord, dove la nazionale guidata da Bernardo Corradi spera di bissare il successo ottenuto a Cipro poche settimane fa e salire ancora sul tetto d'Europa contando con uno dei grandi trascinatori di mister Massimiliano Favo, Francesco Camarda.

Il gioiellino del Milan sarà presente anche nella spedizione degli Under 19: nelle convocazioni del commissario tecnico è l'unico classe 2008, un grandissimo orgoglio per lui che nell'ultima competizione è stato il miglior giocatore di tutto il torneo.

Le scelte del CT Corradi

Il rossonero è la grande conferma di questa Nazionale, il giocatore che permette a tutti di sognare nella doppietta azzurra a distanza di poco più di un mese. Al suo fianco ci sarà un'altra stellina dell'Italia, Simone Pafundi: nel percorso di qualificazione verso gli Europei Under 19 è stato il miglior marcatore della squadra con le sue 5 reti, un antipasto di quello che potrebbe accadere in Irlanda del Nord.

Rispetto all'ultimo stage invece Corradi ha fatto alcuni tagli: tra i convocati non ci saranno il portiere Zuccarello, il difensore della Sampdoria Leoni, i centrocampisti Parravicini e Sardo e gli attaccanti Cissé, Fini e Misitano.

I convocati dell'Italia per gli Europei Under 17

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Camarda (Milan), Tommaso Ebone (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).