Bellingham non trattiene la rabbia dopo la finale degli Europei persa: la delusione è enorme Bellingham non trattiene la rabbia dopo la finale degli Europei persa dall'Inghilterra con la Spagna: la delusione è enorme per il numero 10 della nazionale dei Three Lions.

A cura di Vito Lamorte

Jude Bellingham non trattiene la rabbia dopo la finale degli Europei persa dall'Inghilterra con la Spagna: la delusione è enorme per il numero 10 della nazionale dei Three Lions, che sperava di concludere in maniera diversa il torneo continentale dopo le difficoltà delle prime partite.

Il jolly offensivo del Real Madrid è stato spesso criticato per le sue prestazioni durante gli Europei e stasera si è messo al servizio della squadra, con grande abnegazione anche in fase difensiva: inoltre, è suo l'assist a Palmer per il gol del pareggio inglese.

La delusione di Bellingham è enorme dopo la finale persa

Dopo il fischio finale della partita conclusiva degli Europei, Bellingham prima si fermato da solo in mezzo al campo portandosi le mani sulle ginocchia e poi si è diretto verso la panchina dove non ha trattenuto la rabbia e ha dato un calcio ad un frigorifero.

Jude non ha preso bene la sconfitta e dopo aver ritirato la medaglia del secondo posto voleva andare negli spogliatoi e non partecipare alla premiazione della Spagna ma è stato costretto a restare sul terreno di gioco: a riportare il video è il quotidiano spagnolo Marca, che mostra come Bellingham prima vada in panchina a sedersi e poi torni in campo mentre gli avversari ricevono la coppa.

Le critiche a Bellingham durante gli Europei

Il calciatore del Real Madrid è stato criticato duramente nel corso degli Europei perché non è mai stato all'altezza di quanto fatto vedere durante l'annata con i Blancos: Jude Bellingham ha sempre faticato a trovare la posizione per far male e ha inciso solo contro la Slovacchia, quando con una rovesciata ha permesso all'Inghilterra di andare ai supplementari e di strappare il pass per i quarti.

La delusione per questa sconfitta è enorme ma Bellingham è un classe 2003 e avrà tutto il tempo per rifarsi e per prendersi le sue rivincite.