Lance Stroll distrugge Colapinto: “È frustrato, arrabbiato con la vita. Pensasse a fare un punto”

Lance Stroll e Franco Colapinto non si amano. Il pilota dell'Aston Martin e quello dell'Alpine non si sono risparmiati a parole. Dopo la gara del Brasile era stato l'argentino a criticare il canadese, che evidentemente se l'è legata al dito e dopo due settimana ha risposto a tono, mettendo il dito nella piaga: sottolineando che Colapinto è ancora senza punti.

Colapinto ha commentato l'incidente tra Bortoleto e Stroll

Qualcosa evidentemente tra loro già c'era. Ma la miccia si è accesa in modo fragoroso dopo la gara del Brasile. A Interlagos nel primo giro c'era stato un contatto tra Stroll e Bortoleto, che ha avuto la peggio. Il brasiliano è uscito dopo un giro e ha chiuso un weekend pieno di danni.

Colapinto che non era coinvolto dopo la gara ha commentato quell'episodio ha puntato il dito contro Stroll: "Lui cerca sempre di buttare fuori pista i piloti, non guarda mai negli specchietti retrovisori. Ha spinto Gabriel contro il muro, è una cosa che fa sempre". Colapinto è stato netto, mentre Bortoleto dopo essersi lamentato a caldo via radio è tornato sui suoi passi dicendo che si trattava di un normale incidente di gara.

"Forse è arrabbiato con la vita, pensasse agli affari suoi"

Una volta giunto a Las Vegas Stroll ha voluto rispondere a Colapinto dicendo parole chiare e precise, ma soprattutto taglienti nell'alfiere dell'Alpine: "Forse è frustrato ed è arrabbiato con la vita. Non so quanti punti abbia in campionato. Quanti? Zero. Dovrebbe concentrarsi sui suoi affari e cercare di segnare qualche punto". Nell'arringa di difesa è entrato anche Bortoleto: "Stavo correndo e non ho preso nessuna penalità in Brasile. Ho parlato con Gabriel dopo, sono cose delle corse".

Poi un'altra stoccata all'argentino: "Non mi sorprendono le sue parole, è frustrato dalla sua stagione, non è dove vorrebbe essere e ha bisogno di parlare di cose irrilevanti. Il mio consiglio per lui sarebbe di concentrarsi sui suoi interessi e di fare un punto nel Mondiale 2025″.