Formula 1
video suggerito
video suggerito

Lance Stroll distrugge Colapinto: “È frustrato, arrabbiato con la vita. Pensasse a fare un punto”

Lance Stroll e Franco Colapinto non se le mandano a dire, a distanza. Dopo le accuse dell’argentino, da Las Vegas è arrivata la risposta del canadese: “Pensasse agli affari suoi”.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lance Stroll e Franco Colapinto non si amano. Il pilota dell'Aston Martin e quello dell'Alpine non si sono risparmiati a parole. Dopo la gara del Brasile era stato l'argentino a criticare il canadese, che evidentemente se l'è legata al dito e dopo due settimana ha risposto a tono, mettendo il dito nella piaga: sottolineando che Colapinto è ancora senza punti.

Colapinto ha commentato l'incidente tra Bortoleto e Stroll

Qualcosa evidentemente tra loro già c'era. Ma la miccia si è accesa in modo fragoroso dopo la gara del Brasile. A Interlagos nel primo giro c'era stato un contatto tra Stroll e Bortoleto, che ha avuto la peggio. Il brasiliano è uscito dopo un giro e ha chiuso un weekend pieno di danni.

Colapinto che non era coinvolto dopo la gara ha commentato quell'episodio ha puntato il dito contro Stroll: "Lui cerca sempre di buttare fuori pista i piloti, non guarda mai negli specchietti retrovisori. Ha spinto Gabriel contro il muro, è una cosa che fa sempre". Colapinto è stato netto, mentre Bortoleto dopo essersi lamentato a caldo via radio è tornato sui suoi passi dicendo che si trattava di un normale incidente di gara.

Leggi anche
Un documento svela il vero stipendio di Lance Stroll in Aston Martin: mezzo milione torna indietro

"Forse è arrabbiato con la vita, pensasse agli affari suoi"

Una volta giunto a Las Vegas Stroll ha voluto rispondere a Colapinto dicendo parole chiare e precise, ma soprattutto taglienti nell'alfiere dell'Alpine: "Forse è frustrato ed è arrabbiato con la vita. Non so quanti punti abbia in campionato. Quanti? Zero. Dovrebbe concentrarsi sui suoi affari e cercare di segnare qualche punto". Nell'arringa di difesa è entrato anche Bortoleto: "Stavo correndo e non ho preso nessuna penalità in Brasile. Ho parlato con Gabriel dopo, sono cose delle corse".

Poi un'altra stoccata all'argentino: "Non mi sorprendono le sue parole, è frustrato dalla sua stagione, non è dove vorrebbe essere e ha bisogno di parlare di cose irrilevanti. Il mio consiglio per lui sarebbe di concentrarsi sui suoi interessi e di fare un punto nel Mondiale 2025″.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Playoff Mondiali, sarà Italia-Irlanda del Nord in semifinale. Finale con Galles oppure Bosnia
Gattuso fa un appello dopo il sorteggio dei playoff Mondiali per l'Italia: "Fermiamo il campionato"
L'Italia dovrà giocare "l'amichevole della vergogna" se perderà con l'Irlanda del Nord nei playoff
Abbiamo chiesto se l'Italia vincerà i playoff Mondiali all'Intelligenza Artificiale: "Battaglia epica"
Dove giocherà l'Italia la semifinale dei playoff: vuol aggirare la maledizione dello stadio San Siro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views