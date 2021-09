L’Alpha Tauri annuncia la coppia di piloti per il Mondiale di Formula 1 2022 L’Alpha Tauri nella settimana del Gran Premio d’Italia annuncia la conferma del francese Pierre Gasly e del giapponese Yuki Tsunoda per il Mondiale 2022. Sceglie la linea della continuità il team di Faenza, che a Monza ha vinto le uniche due gare della sua storia (con Vettel nel 2008 e con Gasly lo scorso anno).

A cura di Alessio Morra

Storicamente i giorni che precedono il Gran Premio di Monza sono quelli in cui molte scuderie annunciano i piloti della stagione successiva. Nella giornata di lunedì c'è stata l'ufficialità dell'addio di Valtteri Bottas alla Mercedes, che dal 2022 guiderà per l'Alfa Romeo e prenderà il posto di Kimi Raikkonen. Nell'attesa dell'annuncio di George Russell alla Mercedes, l'Alpha Tauri mette tutto nero su bianco e conferma per la prossima stagione Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Non è una sorpresa, anche se il francese dopo un'altra grande annata senz'altro sperava nel ritorno in Red Bull, ma dopo la conferma di Perez la porta si è chiusa.

L'Alpha Tauri dunque segue la linea della continuità, quella che piace a Franz Tost che tende a non cambiare molto. Gasly nel weekend tornerà a Monza, dove lo scorso anno vinse il primo Gp della sua carriera, è stato bravo a riconfermarsi quest'anno, sul podio a Baku, quarto in Olanda e molto veloce spesso nelle Qualifiche. Tsunoda ha fatto il suo esordio, è il più giovane dei venti piloti del circus, ha conquistato 18 punti e ha dimostrato di avere tanto talento.

La gioia di Gasly e Tsunoda

Il pilota francese ha mostrato tutta la sua gioia per il rinnovo, meritatissimo. A Gasly fin qui è mancata solo la vittoria, cosa onestamente complicata da raggiungere: "Soprattutto dopo i tantissimi progressi che abbiamo fatto come squadra da quando sono arrivato nel 2017. Vedendo le prestazioni di questa stagione, penso che possiamo puntare a ottenere grandi traguardi sia in questa seconda parte sia nella prossima, specialmente con le modifiche al regolamento che arriveranno nel 2022. Sono a dir poco eccitato all’idea di poter affrontare la nuova era della Formula 1 e di poter continuare a lavorare con la squadra".

Lieto per il prolungamento anche Tsunoda, che con l'Alpha Tauri è andato subito a punti nella gara d'esordio: "Sono davvero entusiasta di rimanere all’AlphaTauri anche nella prossima stagione. È un'opportunità incredibile per me e sono grato al team per avermi concesso la possibilità di accrescere la mia esperienza in Formula 1. Ho un ottimo rapporto con Pierre, ho già imparato molto da lui e grazie alla sua esperienza ho potuto continuare a sviluppare le mie capacità. Essendomi recentemente trasferito a Faenza, mi sento molto a mio agio all'interno della squadra e non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione".