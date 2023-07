La Red Bull ha distrutto il trofeo di Verstappen a Spa: incredibile, è successo di nuovo Pure a Spa è stato distrutto il trofeo di Max Verstappen. All’Hungaroring era stata colpa di Norris, stavolta il fatto è successo durante i festeggiamenti della Red Bull.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen è praticamente imbattibile. Il pilota olandese ha vinto l'ottava gara consecutiva in questo Mondiale 2023. Decimo successo stagionale per Max, dodicesimo su dodici per la Red Bull. I titoli sono già in saccoccia. Le magliette celebrative probabilmente già esistono. Verstappen non si batte, nessuno riesce nemmeno ad avvicinarsi. Ma c'è una cosa che non gli riesce: e cioè salvaguardare i trofei vinti. Perché pure quello di Spa è stato distrutto. Incredibile, ma vero.

Verstappen vince sempre, macina record su record e veleggia verso il terzo titolo mondiale consecutivo. Ma a fine gara, durante la festa Red Bull, ha perso per un attimo il sorriso quando ha visto distrutto il suo splendido trofeo. Peccato. E la cosa clamorosa è che questa non è la prima volta che accade. Già la scorsa settimana era successa la stessa cosa, quando però fu Lando Norris a distruggerglielo.

Lando e Max sono molto amici. L'inglese alquanto felice per il secondo posto dell'Hungaroring durante la festa del podio aveva deciso di fare un gesto insolito. Norris, che era recidivo perché ci aveva già provato a Silverstone, sul podio prende la bottiglia di champagne e la sbatte sul primo gradino del podio, la sbatte forte e colpisce pure il trofeo che cade e si frantuma, non in mille pezzi ma quasi. Con il pilota McLaren che non fa una piega vedendo per terra il trofeo e che continua a festeggiare. Quelle immagini fanno il giro del mondo.

Stavolta sul podio non c'era Norris, ma con Verstappen invece Leclerc, terzo, e Perez, secondo. Nessuno dei due si azzarda a toccare il trofeo di Max, che se lo porta intonso ai box, dove però succede il ‘fattaccio'. Perché il trofeo si rompe di nuovo.

Finita la festa del podio, completate le interviste, i piloti della Red Bull tornano ai box perché c'è da festeggiare con tutto il team, che arriva alla pausa estiva in modo trionfale (12 vittorie in 12 Gp). Si brinda con gli uomini che lavorano dietro le quinte. Poi la classica foto di gruppo. Tutti insieme. In prima fila Max e Checo, con loro il dottor Helmut Marko.

La foto si scatta, il video viene fatto e poi postato. Il rompete le righe è rapido, perché c'è chi stappa ancora lo champagne e c'è il classico fuggi fuggi. Il trofeo viene travolto e cade. E si rompe. Verstappen sente il botto, si gira d'istinto, vede il trofeo per terra distrutto e dice: "Ancora!".

Poi va via, scortato da Perez, e sullo sfondo Chris Horner se la ride, toccherà far sistemare pure questo. Ma sono dolci problemi, che tutti gli altri, Ferrari e Mercedes in testa vorrebbero avere.