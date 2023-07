Verstappen in scioltezza su Perez nel GP del Belgio, doppietta Red Bull: Leclerc sale sul podio Ennesima vittoria di Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha preceduto nel GP del Belgio il compagno di squadra Checo Perez. Terzo posto per Leclerc su Ferrari, ritirato Sainz.

A cura di Paolo Fiorenza

Max Verstappen ha vinto il GP del Belgio sul circuito di Spa, dopo essersi aggiudicato sabato anche la Sprint Race. Il cannibale olandese – che si è portato a casa l'ottava vittoria di fila, la decima sulle prime dodici gare di quest'anno, eguagliando il record di Michael Schumacher – ha preceduto il compagno di squadra Checo Perez, che ha così completato la doppietta della Red Bull. Ha completato il podio Charles Leclerc, che con la sua Ferrari è riuscito a difendere il terzo posto da Lewis Hamilton.

Un successo in scioltezza quello del campione del mondo, che dopo un'ottima partenza che gli ha consentito di approfittare del contatto tra Sainz e Piastri (poi entrambi ritirati), per salire dal sesto al quarto posto, ha poi passato facilmente prima Hamilton e poi Leclerc per mettersi in caccia di Perez, superato già al 17° giro. In quel momento la lotta per il primo posto era di fatto finita, vista l'affidabilità dimostrata dalla Red Bull in questa stagione e l'incapacità di sbagliare dell'olandese.

La caduta di qualche goccia pioggia non ha inciso sulla gara: Verstappen ha scavato un abisso nei confronti di Perez, che a sua volta ha allungato su Leclerc. Il monegasco è riuscito ad uscire davanti a Hamilton nel momento decisivo della sosta ai box di entrambi, a cavallo tra il 28° e il 29° giro, e da lì non ha avuto problemi a conservare la terza piazza sul pilota Mercedes. Alle sue spalle si sono piazzati Alonso e Russell.