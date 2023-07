Verstappen vince pure la Sprint Race di Spa: sul podio Piastri e Gasly, poi le Ferrari Max Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gp Belgio. Piastri e Gasly sul podio, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc.

A cura di Alessio Morra

Verstappen ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Belgio. Sul podio Piastri e Gasly. La Ferrari tiene e in questa pazza Sprint si accontenta del quarto e quinto posto con Sainz e Leclerc.

Verstappen in pole, Piastri in prima fila con appena 11 millesimi di ritardo, poi Sainz e Leclerc. La Sprint parte con 35 minuti di ritardo rispetto al previsto. Ma quando si avvicina il via arriva una pioggia torrenziale. Il diluvio porta al ritardo della partenza. Inizialmente alle 17:12. Condizioni complicate in alcuni punti, dove l'acqua non riesce a uscire dalla pista. La pioggia prosegue e lo start è ulteriormente ritardato. Il giro di formazione c'è alle 17:35, cioè praticamente un'ora dopo l'orario originario.

Si parte dietro la Safety per il canonico giro di formazione, che diventano cinque. Quattro di questi vengono sottratti al computo dei giri della Sprint, che quando riparte si spacchetta. Dieci piloti vanno ai box, compresi Piastri, Hamilton, Sainz e Perez. Gli altri proseguono, ma nel giro successivo si fermano.

Quando tutti hanno effettuato la sosta c'è Piastri davanti a Verstappen e Gasly, poi Perez, Hamilton e le Ferrari. Al 4° giro Fernando Alonso va a muro, un errore sorprendente per lo spagnolo che oggi compie 42 anni. Safety Car in pista per un giro e mezzo. Si riparte al 6° giro (sugli 11) in programma.

Verstappen subito si sbarazza di Piastri e ipoteca il successo, mentre Hamilton e Perez battagliano, è un duello vero. Corpo a corpo tra i due, il messicano ha la peggio. La Red Bull si danneggia. Lewis poi lo supera all'esterno. Il Checo viene infilato pure da Sainz all'Eau Rouge e poi pure da Leclerc. Perez si ritira, Hamilton viene penalizzato di 5 secondi, sanzione severa. Così le Ferrari guadagnano una posizione. Verstappen vince davanti a Piastri e Gasly.