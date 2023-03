La Red Bull di Verstappen diventa un simulatore F1: si può comprare ad un prezzo mostruoso A casa come in pista: la Red Bull lancia il suo primo simulatore basato sulla RB18 di Verstappen e ricreato sui modelli delle vere monoposto da corsa.

A cura di Ada Cotugno

Chi non ha mai desiderato di avere in casa la copia della RB18 guidata da Verstappen? Adesso il sogno può diventare realtà grazie all'incredibile collaborazione tra Oracle Red Bull Racing e Memento Exclusives, specialista in cimeli sportivi da esposizione.

Grazie a questa partnership sono stati lanciati dei simulatori di guida esclusivi, ricreati sulla monoposto che ha vinto l'ultimo campionato mondiale di Fomula 1. Il desiderio di tanti appassionati di motori che potrebbero così vivere le stesse esperienze dei piloti professionisti quando sono in pista.

Non si tratta di un semplice simulatore, ma di un concentrato di alta tecnologia ricreato con lo stesso processo delle vere auto da F1. Il prototipo è stato assemblato nel Northamptonshire, una contea del Regno Unito, presso la sede centrale di Memento Exclusives.

La replica della vettura può essere personalizzata a piacimento con le livree di Verstappen o Perez e sarà creata in due versioni, "The Champions Edition" e "The Race Edition", con la prima dotata di un'ala anteriore.

Ogni replica presenterà uno schermo digitale, pedali regolabili e l'hardware del gioco più recente messo a disposizione, tutto il necessario per vivere un'esperienza di pista completa.

Il sogno però non sarà alla portata delle tasche di tutti i tifosi. Saranno creati pochi simulatori e il loro prezzo si aggirerà tra gli 85 e i 110 mila euro, una cifra proibitiva per tantissimi appassionati di F1.

"Guidare un'auto di Formula 1 è qualcosa che la maggior parte di noi può solo sognare, ma questo simulatore è il più vicino possibile alla realtà" ha dichiarato Christian Horner, Team Principal Red Bull, rivelando l'ultimo progetto della scuderia.

Per la creazione dei simulatori non è stata scelta una monoposto a caso. La RB18 infatti è l'auto che ha trionfato nell'ultimo mondiale grazie alle 17 gare vinte su 22 da Verstappen e che si è aggiudicata anche il mondiale costruttori con gli ottimi piazzamenti di Perez.