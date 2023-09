La MotoGP si presenta in India con la mappa sbagliata: manca un pezzo, non è un semplice errore Nel weekend la MotoGP fa tappa per la prima volta in India e l’inizio non è stato meraviglioso. Perché nella mappa dell’India mostrata in tv non è stato compreso l’intero territorio del Kashmir, che è stato in passato spesso oggetto di guerre.

A cura di Alessio Morra

Un weekend molto intenso questo per chi ama i motori. Perché la Formula 1 fa tappa a Suzuka, dove Verstappen vuole tornare a vincere e la Red Bull ha la prima vera chance per conquistare il titolo Costruttori. Mentre la MotoGP per la prima volta nella sua storia corre in India, al Buddh International Circuit, che ha già ospitato Gp di Formula 1 un po' di anni fa. E la MotoGP non si è presenta bene, perché ha commesso un errore, che non è passato inosservato, sbagliando la mappa del paese. Un errore tutt'altro che banale che produce quasi l'incidente diplomatico.

La gara dell'India è molto attesa. Innanzitutto perché è una prima volta per la MotoGP, ma anche perché ci sarà lotta intensa tra Pecco Bagnaia, leader del Mondiale ma non al top, e Jorge Martin, che sogna la rimonta in classifica. Il lunghissimo weekend di gara è iniziato quando in Italia era l'alba e forse non tutti sono riusciti a cogliere l'errore commesso da chi ha disegnato la mappa dell'India nella grafica televisiva. Un errore colossale.

Perché nella mappa utilizzata nel feed della MotoGP nel quale viene evidenziata la cartina del paese non è stato compreso l'intero territorio amministrato dall'India nel Kashmir, territorio storicamente conteso. Sui social l'errore è stato notato e segnalato alla Dorna, che ora dovrà correre ai ripari. Perché le polemiche galoppano. Un utente su ‘X' ha scritto: "Beh, questo non è affatto bello da vedere. La MotoGP sta mostrando una mappa distorta dell'India mentre corrono nel nostro paese".

La questione riguardante il Kashmir non è per niente di poco conto e dal secondo dopoguerra in poi è stata spesso caldissima. Il conflitto del Kashmir ha riguardato in particolare India e Pakistan, ma ha interessato anche la Cina. Già sul finire degli anni '40 c'è stato la prima guerra indo-pakistana, mentre nel 1960 c'è stato un conflitto tra India e Cina. La questione è lunga e da decenni complicatissima, tanto da produrre ulteriori due guerre tra l'India e il Pakistan (nel 1965 e nel 1971). Con ulteriori scontri negli anni '80, '90 e nella seconda metà degli anni '10 di questo secolo. Per questo l'errore commesso da chi ha creato la mappa MotoGP è stato notato rapidamente in India.