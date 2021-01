Dopo la cancellazione dei test di Sepang a causa del crescere dell'emergenza sanitaria in Malesia, la MotoGP ha deciso di aggiungere al calendario altri tre giorni di test oltre a quelli già previsti dal 10 al 12 marzo in Qatar. A seguito della riunione di oggi tra l'organizzazione del Motomondiale e i team della classe regina sono infatti definite delle modifiche al programma dei test prestagionali. Vi saranno infatti due giornate di test ufficiali extra e un giorno di Shakedown che si terranno anch'essi sul circuito internazionale di Losail a marzo, prima del test in Qatar precedentemente confermato, di modo da consentire a squadre e piloti di avere ulteriore tempo per prepararsi in vista del via stagione 2021.

Il 5 marzo dunque sul circuito di Losail si terrà uno Shakedown Test nel quale la partecipazione sarà limitata esclusivamente ai collaudatori e agli esordienti della classe MotoGP (Luca Marini, Enea Bastiani e Jorge Martin). Il 6 e il 7 marzo invece sono previsti i due test ufficiali extra nei quali tutti i piloti iscritti al Mondiale 2021 della classe regina potranno partecipare. Dopo appena quattro giorni tutti i centauri della top-class avranno poi l'occasione di tornare in pista per altri tre giorni di test ufficiali (aperti a tutti) che sono stati confermati nelle date del 10, 11 e 12 marzo.

Il nuovo programma dei test della MotoGP 2021