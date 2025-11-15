MotoGP
La moto di Bagnaia si ferma in pista, Pecco furioso con la Ducati: “Vi siete dimenticati di far benzina”

Bagnaia furioso con la Ducati durante le qualifiche al GP di Valencia. La moto di Pecco si ferma in pista all’improvviso e il pilota italiano rientro ai box incredulo: “Vi siete dimenticati di fare benzina”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Pecco Bagnaia chiude le sue qualifiche nell'ultimo GP della stagione a Valencia nel peggiore dei modi. Durante le Q1 con il pilota della Ducati ormai pronto per entrare in Q2, nota che la sua moto aveva un problema. Bagnaia inizia a fermarsi come se la moto stesse perdendo potenza, giri, insomma, da lì a poco si sarebbe fermata così come è successo. Bagnaia non può credere ai suoi occhi. Si guarda indietro per accostarsi e poi alza la testa in senso di resa quando la sua moto si ferma del tutto.

Una volta raggiunto il box Ducati ecco la reazione furiosa di Bagnaia che sbatte la porta e parlando con i meccanici spiega: "Vi siete dimenticati di fare benzina". Una cosa che, se vera, sarebbe clamorosa e infatti all'interno del box tutti erano increduli. Bagnaia non se lo spiega e fa proprio segno con le mani ai meccanici che mancasse benzina nel serbatoio. Non è chuaro se il motivo del guasto alla sua moto sia stato questo oppure ci sia stato un malfunzionamento nel sistema di alimentazione. Sta di fatto che si tratta davvero dell'ultimo capitolo di una stagione disastrosa per Bagnaia e per la Ducati. Una volta ai box poi, la tensione era alle stelle.

Bagnaia incredulo, si guarda indietro e non capisce cosa stia accadendo alla sua moto.
Bagnaia si è cambiato subito, non ha saluto nessuno, ed è andato via. Le telecamere di Sky allora riprendono subito il vuoto che si è creato nel box Ducati. Non c'era più nessuno, solo Tardozzi in silenzio, seduto su una sedia col volto scurissimo. Gli inviati della tv satellitare raccontano di musi lunghi e tensione tangibile tra gli addetti alla Ducati. Pecco ha sbattuto la porta nei box, si è sfogato, e la percezione è che la situazione sia a dir poco critica in questo, forse come mai ero successo fino a questo momento.

L'amara ammissione di Tardozzi su Bagnaia nell'ultimo GP della MotoGP 2025: "Siamo spalle al muro"
Bagnaia furioso nel box Ducati.
Il tutto chiaramente ha avuto come conseguenza quella di vedere domani Bagnaia in gara nelle ultime posizioni. Ad andare in Q2 infatti sono stati Raul Fernandez e Zarco. Marini primo degli esclusi, partirà 13°. Bagnaia invece addirittura 16° proprio per essere stato tradito da un problema. Un guasto che arriva forse nel momento giusto, al termine di questa stagione e prima dei test che si disputeranno proprio a Valencia dopo l'ultima gara della stagione. Da capire dunque cosa accadrà tra la Sprint e la gara.

