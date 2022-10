La mamma del pilota Victor Steeman è morta due giorni dopo suo figlio: una famiglia distrutta Assurda tragedia nel mondo del motociclismo: a distanza di soli due giorni dalla morte di Victor Steeman anche la madre dello sfortunato pilota olandese è morta a causa di un arresto cardiaco.

A cura di Michele Mazzeo

Una nuova assurda tragedia ha appena scosso il mondo del motociclismo con una singola famiglia che improvvisamente si trova ad affrontare due tragici lutti. A distanza di soli due giorni dalla morte di Victor Steeman, scomparso a causa di un fatale incidente nella gara della Supersport 300 del Mondiale Superbike disputata a Portimao lo scorso sabato, è ora emerso che anche Flora van Limbeek, la madre dello sfortunato pilota olandese, è morta a causa di un arresto cardiaco nella sua casa di Lathum.

Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi i tentativi di rianimazione sono stati inutili per la donna che quindi, all'età di 59 anni, si è spenta appena due giorni dopo la morte del suo amato figlio avvenuta martedì scorso. Il centauro della Kawasaki infatti dopo l'incidente era stato trasportato in elicottero e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale portoghese di Faro per un grave trauma cranico riportato nel violento impatto alla curva 14 del tracciato dell'Algarve trovando poi la morte a distanza di qualche giorno.

Poco prima che si verificasse questa seconda assurda tragedia familiare, il figlio era stato ricordato anche dalla MotoGP che, in occasione della conferenza stampa del GP d'Australia, ha riservato un minuto di silenzio in sua memoria e della leggenda Phil Read con le loro foto che campeggiavano nella sala stampa del circuito di Phillip Island.

Dopo il grande gesto compiuto subito dopo il decesso del giovane Victor (con la donazione dei suoi organi sono state salvate cinque vite) la donna evidentemente non ha retto lo sconforto per quella che lei stessa aveva definito "un'insopportabile perdita". Inevitabile il grande dolore e sgomento vissuto da Willem Steeman che in modo del tutto inatteso a distanza di 48 ore dopo aver perso un figlio di soli 22 anni si è visto strappare via anche la moglie e, di fatto, ha assistito all'improvvisa distruzione della sua intera famiglia.