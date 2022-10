Morto il pilota Victor Steeman, aveva 22 anni: “Con i suoi organi salvate cinque persone” A 22 anni è morto Victor Steeman, pilota di moto che correva nel Campionato Mondiale Supersport 300. L’incidente fatale è avvenuto in Portogallo. I genitori hanno donato gli organi, che hanno salvato cinque persone.

A cura di Alessio Morra

Il pilota motociclistico Victor Steeman è morto. L'olandese era stato protagonista di un terribile incidente durante Gara 1 del Mondiale Supersport 300 in Portogallo, che si stava tenendo a Portimao. Ha combattuto, ha lottato per la vita per qualche giorno, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Gli organizzatori del campionato hanno comunicato con "grande tristezza" la notizia della scomparsa di Steeman.

Lo scorso weekend si è chiuso il campionato 2022 del Mondiale Supersport 300. Lì purtroppo Steeman è stato coinvolto in un incidente in curva 14, insieme ad altri piloti. La gara è stata immediatamente sospesa. Il personale medico è intervenuto subito e ha soccorso il pilota che è stato trasportato poi in elicottero all'ospedale di Faro. Velocemente si è capito che le sue condizioni erano gravissime e purtroppo nella serata di martedì 11 ottobre è spirato.

La famiglia del pilota Kawasaki ha rilasciato una nota: "Purtroppo quello che tutti i genitori di un pilota di motociclismo temono sempre è accaduto. Il nostro Victor non è riuscito a vincere quest'ultima gara. Nonostante l'insopportabile perdita e il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Vogliamo ringraziare tutti per il modo in cui avete vissuto con noi questi ultimi giorni. Il nostro Victor ci mancherà moltissimo".

Per Steeman fatali sono state le lesioni riportate alla testa. Il suo Mondiale era stato eccellente. Si era classificato secondo e in Portogallo ci era arrivato in lotta ancora per vincere il titolo. Quattro successi, tre pole e cinque podi in 14 Fp disputate.

La World SuperBike lo ha ricordato prima con questa nota: "La famiglia della FIM, Dorna e l'Autodromo Internacional do Algarve porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, al team di Victor e a tutti coloro che gli volevano bene" e poi lo ha omaggiato sui social network. I genitori di Steeman hanno rivelato poi che il figlio era un donatore e quindi hanno acconsentito a donare gli organi del figlio, che hanno salvato cinque persone.