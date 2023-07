La foto di James Calado che sembra Michael Schumacher fa il giro del mondo: è impressionante La foto scattata prima della 6 Ore di Monza al pilota Ferrari è diventata virale in tutto il mondo per l’incredibile somiglianza tra Michael Schumacher e il vero soggetto dello scatto James Calado: brividi per i tifosi del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

La foto scattata a James Calado diventata virale per la somiglianza con Michael Schumacher (fonte: Giulia Toninelli)

Una fotografia scattata all'Autodromo di Monza poco prima della parte della 6 Ore di Monza del WEC 2023 ad uno dei piloti della Ferrari è immediatamente diventata virale sui social network facendo il giro del mondo. Il motivo è molto semplice: il soggetto della foto sembra essere il leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher che, dopo l'incidente sugli sci del 2013 che ha stravolto la sua vita, non è più apparso in pubblico con pochissime notizie sulle sue condizioni e il suo attuale stato di salute circolate in questi nove anni.

La foto scattata dalla giornalista Giulia Toninelli ovviamente non immortala il mitico Kaiser ma l'alfiere della Ferrari Hypercar numero #51 James Calado che, insieme ai compagni d'equipaggio Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, ha appena conquistato la storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Il britannico è stato catturato dall'obiettivo della giornalista mentre con la tuta da gara rossa del Cavallino abbassata, di profilo, è appoggiato alla sua 499P con lo sguardo fiero rivolto verso il vuoto. Cioè una posa in cui molte volte è stato immortalato il sette volte campione del mondo della Formula 1 ai tempi in cui dominava nel Circus facendo gioire i tifosi della scuderia di Maranello. A ciò si aggiunge inoltre l'incredibile somiglianza tra il profilo sinistro del volto di James Calado e quello di Michael Schumacher.

Inevitabile dunque che, appena finita online, la foto abbia dato la stessa sensazione a tutti come si può notare dal tenore dei commenti di chi ha commentato sotto il post originale e chi lo ha rincondiviso sui propri profili social: "Ho i brividi", "Ho avuto un colpo al cuore", "È impressionante", "Avrei giurato fosse Schumy" sono infatti sono solo alcune delle didascalie che accompagnano la foto che nel frattempo ha fatto il giro del mondo dall'Argentina all'Inghilterra, dall'Australia alla Germania, dagli Stati Uniti al Giappone, dal Messico alla Spagna.

Nessun miracolo dunque, nessuna apparizione e nessun ritorno improvviso sulle scene, ma solo una impressionante (quasi inquietante) somiglianza che ha però dato l'ennesima prova di quanto Michael Schumacher ancora oggi sia amato dai tifosi Ferrari e da tutti gli appassionati di motorsport del mondo che da oltre nove anni sperano di rivederlo.