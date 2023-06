Straordinaria Ferrari, la 24 Ore di Le Mans è tua! Pazzesco successo nell’edizione del Centenario Incredibile e meritatissimo successo nell’edizione n.100 della 24 Ore di Le Mans da parte della Ferrari 499P n.51 che sbaraglia la concorrenza e ritorna al vertice della classe regina Hypercar dopo quasi 60 anni d’assenza.

A cura di Alessio Pediglieri

Strepitoso successo della Ferrari alla 24 ore di Le Mans grazie alla performance in pista e alla guida dei tre piloti che si sono alternati lungo il tracciato: Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado hanno dato vita ad un grandissimo spettacolo tra le Hypercar con un testa a testa con la Hertz Team Jota e le Porsche Penske. Alla fine, sulle 38 curve del del Circuit de La Sarthe di 13,626 km percorso per un totale di 342 volte, ha trionfato meritatamente la scuderia di Maranello nella classe regina del Mondiale Endurance WEC, la Hypercarm con la Ferrari 499P n.51. Ottima anche la performance dell'altra vettura in gara, la n.50 che, con Antonio Fuoco alla guida si è tolta la soddisfazione di firmare il giro veloce della gara.

Un'edizione che è stato indubbiamente più importante delle altre perché iconica l massimo grado, con il suo 100° anno di celebrazione della nascita della 24 Ore. E che resterà per sempre marchiata a fuoco dalla Ferrari che ha confermato le ottime previsioni e sensazioni della vigilia, ritornando a festeggiare il trionfo in Hypercar dopo una lunghissima assenza. L’ultima apparizione nella top class della Ferrari risaliva al lontano 1973 con la 312 PB, ben 50 anni fa e l’ultimo successo sempre in top class della Ferrari risaliva addirittura al 1965 quando il Cavallino Rampante riuscì a imporsi con la 250 LM.

La grandezza del successo in questa 24H da parte della Ferrari, oltre allo straordinario primo posto della n.51 è avvalorato anche dalla prestazione dell'altra vettura, la n.50, guidata da Antonio Fuoco, Nielsen e Molina che si è piazzata al quinto posto finale, dopo aver ottenuto il giro più veloce in assoluto.

Per il Cavallino Rampante si tratta della decima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, dopo quelle che erano state ottenute nel 1949, 1954, 1958, e nello storico quinquennio 1960-1965. Il numero complessivo di successi da oggi sale così a 39 e con il risultato ottenuto nel quarto appuntamento iridato, al momento Ferrari rimane seconda in classifica Costruttori, accorciando la distanza da Toyota, ora a soli 19 punti.