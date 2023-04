La Formula 1 cambia regolamento in corsa: è ufficiale la Sprint Shootout, ci saranno due qualifiche La Commissione F1 ha oggi ufficializzato il nuovo format dei weekend in cui ci sarà la Sprint Race: le qualifiche diventano due, una per la gara Sprint e l’altra per il Gran Premio. Il sabato sarà interamente dedicato alla Sprint, che diventa un evento del tutto svincolato dalla corsa della domenica. Si parte già nel prossimo fine settimana, col GP dell’Azerbaigian a Baku.

A cura di Paolo Fiorenza

Com'era stato anticipato negli ultimi giorni, la Formula 1 ha cambiato oggi ufficialmente il proprio regolamento a Mondiale in corso: il nuovo format dei weekend in cui ci sarà la Sprint Race – che sarà messo in atto già dal prossimo fine settimana in occasione del GP dell'Azerbaigian a Baku – prevede l'introduzione di un'ulteriore sessione di qualifiche al sabato mattina, la Sprint Shootout, che varrà esclusivamente per la gara Sprint del sabato pomeriggio.

Le qualifiche del venerdì pomeriggio invece – che seguiranno le prove libere del mattino – stabiliranno la griglia per la corsa della domenica: in questo modo il sabato sarà una bolla completamente distaccata dal Gran Premio, un giorno interamente dedicato alla Sprint Race, la mini gara di 100 km, assecondando così il gradimento di tutte le scuderie del circus.

In conseguenza delle modifiche introdotte oggi dalla Commissione F1, la nuova strutturazione dei weekend con Sprint Race sarà dunque così: il venerdì mattina ci saranno le libere, poi nel pomeriggio le qualifiche tradizionali per il GP della domenica, con Q1, Q2 e Q3; il sabato mattina ecco la nuova Sprint Shootout – ovvero le qualifiche ad hoc per la Sprint che avrà luogo il pomeriggio, del tutto distaccate da quanto avvenuto il giorno prima – con format simile a quello delle qualifiche classiche ma durata minore: il Q1 durerà dodici minuti, il Q2 dieci e il Q3 otto; infine la domenica la gara, senza che la griglia del GP (incluse penalità sopravvenute al sabato) possa essere in alcun modo influenzata da Sprint Shootout e Sprint Race.

Leggi anche La Formula 1 annuncia una nuova regola prima del GP Australia: divieto drastico al muretto

Max Verstappen è partito a razzo con la sua Red Bull anche nel Mondiale 2023

Nell'ottica che ha portato al cambio di format, la Formula 1 spera che il sabato diventi a questo punto ancora più scoppiettante, come ha spiegato nella sua nota: "Dato che eventuali incidenti nella Sprint non comprometteranno le posizioni di partenza per il Gran Premio, i piloti dovrebbero essere più incentivati ​​a spingere per tutta la gara di 100 km, che di solito dura circa mezz'ora".

I punti per la Sprint Race rimangono gli stessi: otto saranno assegnati al vincitore, sette al secondo classificato, sei al terzo e così via fino a un solo punto per chi si piazzerà ottavo. Il GP dell'Azerbaigian a Baku sarà il primo dei 6 del 2023 in cui nel weekend ci sarà anche la gara Sprint: gli altri sono Austria (Red Bull Ring), Belgio (Spa-Francorchamps), Qatar (Lusail Circuit), Stati Uniti (Circuit of The Americas) e San Paolo (Interlagos ).