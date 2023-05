La Formula 1 cambia le regole a Mondiale in corso: già nel GP Monaco c’è un nuovo limite di velocità La FIA ha annunciato l’introduzione di una nuova regola che entra in vigore dall’imminente GP di Monaco della Formula 1 2023: dalla gara di Monte Carlo ci sarà un nuovo limite di velocità che i piloti dovranno rispettare in caso di doppie bandiere gialle con Safety Car o Virtual Safety Car.

A cura di Michele Mazzeo

A poche ore dall'inizio del sesto round del Mondiale di Formula 1 2023 la FIA annuncia un nuovo cambio del regolamento. La nuova regola che riguarda le doppie bandiere gialle e i regimi di Safety Car e Virtual Safety Car entrerà in vigore fin da subito e sarà dunque applicata fin dall'imminente GP di Monaco.

A partire dal weekend di gara a Monte Carlo la Federazione Internazionale ha introdotto infatti dei nuovi limiti di velocità che i piloti dovranno rispettare sotto una Safety Car o Virtual Safety Car nelle aree della pista dove vengono mostrate doppie bandiere gialle (cioè dove "c'è un pericolo che blocca in tutto o in parte la pista e/o ci sono i commissari che lavorano su o accanto alla pista" come recita il Codice Sportivo).

D'ora in poi in caso di safety car fisica o virtuale nei settori in cui sono esposte le doppie bandiere gialle i piloti dovranno rispettare un limite di velocità ad hoc per l'area in cui sono esposte tali bandiere. I driver saranno avvisati tramite un messaggio sul display e da una comunicazione radio della presenza di zone imminenti di doppie bandiere gialle e subito dopo vedranno comparire il nuovo limite massimo che potranno tenere in quel settore.

Questo di fatto aumenterà la sicurezza in pista diminuendo le possibilità di incidenti e inoltre dovrebbe migliorare il sistema del delta time utilizzato fin qui in regime di Safety Car e VSC. Fino ad oggi infatti i piloti dovevano mantenere in positivo il limite imposto sull'intero giro e ciò permetteva loro in alcune occasioni di aumentare temporaneamente la velocità in determinati punti del tracciato per poi rallentare e rientrare nei parametri prima della fine della tornata o viceversa.

Dal GP di Monaco 2023 invece i piloti saranno costretti a rallentare nei punti in cui sono esposte le doppie bandiere gialle con il delta time che si azzera nel momento in cui si entra nel settore in cui c'è il pericolo con il driver che è tenuto quindi a rispettare un nuovo limite di velocità per quel tratto di pista che se non rispettato porterebbe ad una penalità.

Ovviamente questo potrebbe favorire un pilota rispetto ad un altro sia nel momento in cui le doppie bandiere gialle vengono esposte per poco tempo sia nel momento in cui il regime di doppia bandiera gialla finisce (ci potrebbe essere chi aveva già superato il tratto di pista in questione e non ha quindi dovuto affrontare quell'ulteriore rallentamento affrontato dagli altri piloti o viceversa).