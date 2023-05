F1 GP Monaco 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Monaco della Formula 1 2023 a Monte Carlo: il programma con date e orari delle sessioni in pista del sesto weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito cittadino del Principato.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo l'annullamento del weekend di Imola a causa dell'emergenza maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Formula 1 torna in pista per quello che adesso è diventato il sesto gran premio del Mondiale 2023: da venerdì 26 a domenica 28 maggio sul circuito cittadino di Monte Carlo va in scena infatti il GP di Monaco. Il programma di questo sesto appuntamento stagionale della F1 è quello canonico: si comincia il venerdì con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), si prosegue sabato con le Libere 3 e le Qualifiche e come da tradizione si chiude domenica con la Gara che assegna i punti iridati.

Con il ritorno in Europa del Circus anche gli orari delle varie sessioni tra le strade del Principato saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio di Monaco sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8, ma in differita.

A Monte Carlo fin dalle prove libere i riflettori saranno puntati sulle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen, fin qui assolute dominatrici del campionato, e inevitabilmente sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che su un circuito anomalo come quello monegasco potrebbero ridurre il gap dalle RB18. Da tenere d'occhio inevitabilmente anche Aston Martin e Mercedes che nell'ultima gara a Miami erano tornate a sopravanzare le rosse.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Monaco della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 26 maggio alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere che durerà sessanta minuti. I piloti poi nel tardo pomeriggio torneranno in pista sul circuito di Monte Carlo per le FP2 che inizieranno alle ore 17:00 per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del sesto Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2023 proseguirà poi sabato 27 maggio con le Libere 3 che cominceranno alle ore 12:30. Queste saranno le ultime prove prima delle Qualifiche che avranno inizio invece alle ore 16:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP di Monaco.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio di Monte Carlo della Formula 1 2023 si chiuderà quindi domenica 28 maggio con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara è fissata alle ore 15:00. Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato monegasco per disputare la sesta gara del Mondiale F1.

Il circuito di Monte Carlo

Anche quest'anno ad ospitare il GP di Monaco di Formula 1 sarà lo storico circuito cittadino di Monte Carlo. Il tracciato che si snoda per le strade del Principato (affrontando le leggendarie curve Mirabeau, Saint Devote, Antony Noghes, Tabaccaio, Rascasse) e che i driver dovranno percorrere per 78 volte in gara, a causa del suo layout, è caratterizzato da alto carico aerodinamico ed elevate percentuali di tempo speso in frenata. Inoltre la carreggiata stretta non facilita i sorpassi e per questo qui le qualifiche saranno fondamentali come in nessun altro circuito.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, pur essendo la pista più corta del Mondiale, appena 3.337 metri, il Circuit de Monaco richiede dodici frenate per giro con due di queste che sono considerate altamente impegnative. La più dura per l'impianto frenante è quella all'uscita dal tunnel, cioè la Curva 10, con le monoposto che vi arrivano a 283 km/h e scendono a 85 km/h in appena 96 metri affrontando una decelerazione pari a 4,7 G.

Lo scorso anno il GP di Monaco è stato vinto da Sergio Perez su Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e al compagno di squadra Max Verstappen. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton che nelle qualifiche nel 2019 ha conquistato la pole con il tempo di 1'10″166, lo stesso britannico della Mercedes detiene anche il primato per la tornata più veloce mai effettuata nel corso di una gara del GP di Monte Carlo di F1 avendo fermato il cronometro sull'1:12.909 in uno dei giri della corsa monegasca del 2021.