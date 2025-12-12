La Formula 1 cambia il nome del nuovo DRS perché quello che avevano pensato suonava troppo equivoco

Il 2026 è l'anno della rivoluzione in Formula 1. Cambierà tutto. Per questo motivo non si possono fare pronostici e non si possono decretare i favoriti per la prossima stagione. Ogni scuderia è partita da un foglio bianco e solo quando si arriverà in pista si capiranno i valori. Intanto, mentre si attende il momento dei primi test, c'è da sistemare anche qualcos'altro. Il DRS, così come lo conosciamo non ci sarà più, e sarà sostituito da un altro sistema, che per il momento non ha un nome. Perché la Formula 1 ne aveva deciso uno che, però, è stato successivamente bocciato, in quanto definito ‘equivoco'.

Il DRS sostituito dal MOM

Il DRS dopo quindici anni di servizio non farà più parte della Formula 1. Ma i piloti avranno comunque a disposizione qualcosa di simile per effettuare i sorpassi. La tecnologia avanza sempre. Adesso ci sarà un sistema basato sull'energia elettrica: il Manual Override Mode, che darà ai piloti un aiuto simile a quello del DRS. Inizialmente è stato scelto come nome l'acronimo e cioè MOM – in fondo anche DRS era un acronimo, di Drag Reduction System.

Lando Norris è diventato campione del mondo per la prima volta.

MOM bocciato: è un acronimo che crea problemi

Il problema dell'acronimo MOM però è forte. Per questo motivo la FIA sta cercando di rivedere i nomi di una serie di nuovi elementi tecnici. La Formula 1 vive un momento di crescita straordinario ed ha un pubblico sempre più vasto, che non segue le gare in ogni weekend. Questi tifosi vengono definiti ‘fan occasionali'. MOM è stato bocciato perché in inglese significa mamma ed è stato deciso che per evitare equivoci da frasi del tipo: "We have a problem on the car with your MOM", che tradotto fa: "Abbiamo un problema sull'auto con tua mamma". Potevano forse pensarci prima. In ogni caso al nuovo DRS è stato deciso di dare un altro nome.

Quale potrebbe essere il nome ufficiale del MOM

Al vaglio diverse opzioni. Si erano ipotizzate soluzioni banali, come ‘modalità Y' o ‘modalità Z' oppure ‘modalità rettilineo' e ‘modalità curva'. Sembrano nomi lunghi ma modalità in inglese è mode, e per questo era stato proposto – perché avrebbero risuonato ‘mode Z' o ‘mode Y'. Il MOM potrebbe essere sostituito con un semplice e incisivo termine e cioè: ‘sorpasso'.

Charles Leclerc durante il GP di Abu Dhabi, che ha chiuso al quarto posto.

"Vogliamo rendere la terminologia più semplice per i tifosi"

Il direttore tecnico della FIA, Nikolas Tombazis, che ha avuto un passato alla Ferrari, ha spiegato che le regole sono già complesse e per questo motivo si sta studiando una terminologia corretta e comprensibile: "Stiamo rivedendo parte della terminologia perché vogliamo chiarire che vogliamo rendere più semplice per i fan capire cosa sta succedendo. Vogliamo che i team utilizzino una terminologia unificata quando parlano ai piloti alla radio, ma anche quando i commentatori in TV, e che la stessa terminologia venga utilizzata anche nei regolamenti. Quindi ora stiamo facendo un esercizio per assicurarci di creare una terminologia semplice. Non voglio entrare ora nei dettagli esatti di cosa saranno ora ciascuno di questi termini, perché stiamo collaborando anche con altre parti interessate su questo argomento, ma lo stiamo valutando".