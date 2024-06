video suggerito

Il nuovo regolamento della Formula 1 dal 2026 è ufficiale: ecco come cambieranno le macchine Dal 2026 le macchine della Formula 1 subiranno un grande cambiamento, la FIA ha presentato i nuovi regolamenti: “Automobili leggere, estremamente veloci e agili” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Importanti novità in vista per la Formula 1 a partire dal 2026: la FIA ha presentato i nuovi regolamenti che entreranno in vigore tra i due anni, mostrando per la prima volta i progetti delle vetture innovative che popoleranno le piste. Le automobili che guideranno i piloti saranno completamente diverse da quelle che abbiamo visto fino a oggi e inaugureranno il concetto di vettura "agile" che sarà portante per le auto del futuro, dotate di nuovi propulsori e alimentati con un carburante completamente sostenibile.

Le nuove vetture della Formula 1

Nel weekend che precede il Gran Premio del Canada la FIA ha delineato i dettagli chiave delle nuove vetture, modificate nella forma e nell'aerodinamicità rispetto a quelle attuali. A partire dal 2026 infatti le automobili saranno 30 chili più leggere: in totale saranno 200 mm più corte e 100 mm più strette e avranno un propulsore con quasi il 300% in più di potenza della batteria.

Ma non è tutto, perché l'ala anteriore sarà più stretta e nella parte posteriore della vettura ci sarà un'ala attiva a tre elementi e la rimozione dell'ala inferiore. I rendering mostrati dalla FIA mostrano in concreto come saranno le automobili, paragonate anche a quelle che vengono utilizzate adesso. Saranno inoltre dotate di elementi di sicurezza migliorati come una struttura antifurto frontare a doppio strato e una migliore protezione anti-intrusione latrale.

Il direttore delle monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ha definito i nuovi regolamenti una "rivoluzione moderata", ma ritiene che si adattino perfettamente a ciò che dovrebbe essere la F1 del futuro: "Con questa serie di regolamenti, la FIA ha cercato di sviluppare una nuova generazione di vetture che siano pienamente in contatto con il DNA della Formula 1. Automobili leggere, estremamente veloci e agili, ma che rimangono anche all'avanguardia dal punto di vista tecnologico".

Cos'è l'aerodinamica attiva

Nell'ambito delle modifiche che verranno apportate alla Formula 1 a partire dal 2026 c'è anche il concetto di aerodinamica attiva che presenta differenze sostanziali dal DSR. A spiegare nel dettaglio la nuova funzionalità ci ha pensato il capo dell'aerodinamica della FIA Jason Somerville: "La differenza tra il DRS sulla vettura attuale e i piani per la vettura del 2026 si riduce all'uso sul giro. In genere, il DRS è un aiuto al sorpasso e lo concedi quando ti trovi entro un secondo da un'auto in testa in punti specifici. Con la vettura del 2026 daremo ai piloti la possibilità di passare dalla modalità ad alto carico aerodinamico a quella a bassa resistenza indipendentemente da eventuali lacune".

In poche parole ci saranno due modalità aerodinamiche non finalizzate semplicemente ai sorpassi, ma da utilizzare in punti specifici del giro e in prossimità dei rettilinei: la modalità Z ad alto carico aerodinamico, utilizzabile per le curve, e quella X a bassa resistenza che aiuterà i piloti ad aumentare la velocità massima.

