Il video che mostra la reale velocità delle auto di Formula 1 in pista: non è come sembra in TV

A cura di Alessio Morra

Le vetture di Formula 1 rappresentano il massimo in termini di eccellenza sia al livello tecnologico che velocistico. Non lo sanno solo gli appassionati. Ma anche chi è un vero appassionato forse non riesce a rendersi totalmente conto di quanto vanno veloci le Formula 1, tutte che quando sono in pista schizzano e passano velocemente da un punto all'altro.

La velocità delle F1 è impressionante

Il Mondiale 2025 è iniziato in Australia, come capitato spessissimo. Norris ha vinto, Verstappen ha confermato di essere un fenomeno. Antonelli è stato bravissimo, mentre le Ferrari sono affondate. Ora si corre in Cina, ma sotto gli occhi di tutti c'è ancora la gara di Melbourne. Un appassionato, che era presente all'Albert Park, ha pubblicato nei giorni successivi alla gara un video su ‘X' nel quale si vedono, in un bel montaggio molto dinamico, tutte le vetture sfrecciare nello stesso punto.

Le Formula 1 schizzano da una curva all'altra

Ora chi non ha mai assistito a un Gran Premio o a un evento in generale (qualifiche, libere, esibizioni) dal vivo non si è forse mai reso conto della velocità delle Formula 1. La TV ovviamente ci dà la possibilità di capirlo, ma non a pieno. E questo video è istruttivo e diventa pressoché perfetto. Ingresso in curva rapidissimo, breve tratto di rettilineo ancora più veloce, con più di una vettura che prende dello sporco, poi via verso la curva successiva. A guardare e riguardare quel video si notano anche le differenze tra piloti e vetture, alcune molto più stabili. E con diversi piloti che in quel punto osano di più o di meno.

L'utente poi si sposta, di poco, si porta in un altro punto del tracciato e poi in un altro, quello in cui termina il rettilineo centrale, che è seguito da due curve ad altissima velocità e lì si nota davvero come schizzano in più punti del tracciato. Immagini impressionanti ed esplicative, che si ripetono anche in altri punti dell'Albert Park.