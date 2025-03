video suggerito

Rivoluzione in Formula 1 dal 2026, adesso è ufficiale l'ingresso di Cadillac: cosa cambia General Motors ha ricevuto l'approvazione finale per iscrivere il suo team Cadillac F1 nell'entry list del Mondiale di Formula 1 2026 come undicesima squadra: l'ufficialità rivoluziona il Circus.

A cura di Michele Mazzeo

Adesso è ufficiale, a partire dal 2026 la Formula 1 cambierà faccia e non soltanto per quel che riguarda il nuovo regolamento tecnico. General Motors ha infatti ricevuto l'approvazione finale per iscrivere il suo team Cadillac F1 nell'entry list del Mondiale di Formula 1 2026 come undicesima squadra. Dopo 9 anni dunque la griglia di partenza cambierà dato che in pista vi saranno 11 team e 22 piloti.

Il team di lavoro della General Motors è stato creato in partnership con TWG Global ed è un'evoluzione del progetto Andretti Cadillac che era stato inizialmente approvato dalla FIA nel 2023 non trovando però lo stesso riscontro da parte dei team F1 e di Liberty Media. All'epoca infatti Formula One Management (FOM) non aveva accettato di stipulare un accordo per l'ingresso del nuovo team nella griglia, poiché aveva delle riserve sulle intenzioni future di diventare un costruttore di power unit. Quest'ultimo è stato difatti il punto che, nel momento in cui è entrata in scena General Motors, ha fatto cambiare idea a coloro che erano restii all'ingresso del team Andretti. Cadillac infatti entrerà sì inizialmente come team clienti della Ferrari ma si è impegnata a diventare un produttore di power unit in pochi anni.

Un lavoro che il team Cadillac ha già iniziato a svolgere dato che, pur essendo ancora in attesa dell'approvazione definitiva da parte di FIA e Formula 1, ha già gettato le basi per il futuro creando una nuova fabbrica a Silverstone e assumendo oltre 300 tecnici per lavorare su aerodinamica, sviluppo di telai e componenti, software e simulazione della dinamica del veicolo nelle sue strutture di Indianapolis, Charlotte e Warren negli Stati Uniti oltre che in quella appena realizzata in Gran Bretagna.

Cadillac inoltre, già a partire da questo 2025, parteciperà attivamente alle riunioni della Commission F1 in cui si dovrà discutere i termini del nuovo Patto della Concordia, in scadenza al termine di questa stagione. Poiché la definizione del nuovo accordo, che entrerà in vigore a partire dal 2026, è ancora in fase di discussione anche l'11° team in griglia sarà incluso fin da subito al tavolo delle trattative.