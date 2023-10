Il Mondiale F1 potrebbe avere 22 macchine e 11 team in pista: la FIA approva l’ingresso di Andretti La FIA ha comunicato ufficialmente che quello presentato dal team Andretti in partnership con Cadillac è l’unico progetto di ingresso in Formula 1 approvato dopo la lunga selezione: la Federazione ha dunque approvato la manifestazione d’interesse della squadra statunitense ad entrare come 11° team di F1 a partire dal Mondiale 2026. Ora però l’ultima parola spetta alle attuali 10 scuderie che partecipano al campionato attualmente in corso.

A cura di Michele Mazzeo

Una griglia di partenza con 22 monoposto di 11 team a partire dal Mondiale di Formula 1 2026. L'ipotesi si fa sempre più concreta dopo che la FIA ha annunciato di aver approvato la candidatura del team Andretti, unico superstite delle diverse scuderie che avevano manifestato il proprio interesse per l'ingresso in F1. Con una nota ufficiale, la Federazione Internazionale, ha difatti comunicato che l'unico progetto ad aver superato la seconda fase della selezione è stato quello presentato da Michael Andretti (figlio del campione del mondo Mario e proprietario della squadre corse che gareggia in diversi campionati tra cui l'IndyCar e la Formula E) in partnership con il marchio Cadillac (che fa parte del colosso americano General Motors).

"A seguito della conclusione di un processo di candidatura completo per i potenziali team che cercano di partecipare a livello competitivo al Campionato del mondo di Formula 1 FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile ha concluso che la domanda di Andretti Formula Racing LLC dovrebbe passare alla fase successiva. Andretti Formula Racing LLC è stato l'unico candidato a soddisfare i rigorosi criteri stabiliti dalla FIA in tutti gli aspetti materiali da parte dei quattro team che hanno presentato domanda formale nella Fase 2 del processo" si legge infatti nel comunicato diramato dalla FIA tramite i propri canali ufficiali.

Nonostante l'approvazione da parte della Federazione Internazionale però manca ancora un passaggio cruciale per far sì che l'ingresso di Andretti in Formula 1 a partire dal Mondiale 2026 diventi realtà. L'ultima parola infatti spetterà a Formula One Group (l'organo di Liberty Media tramite cui gestisce i diritti commerciali del Mondiale di Formula 1) guidata dal Ceo Stefano Domenicali e alla Commission F1 composta dai 10 team che attualmente partecipano al campionato di Formula 1, come ha ricordato la stessa FIA nella nota in cui ha annunciato la sua approvazione al progetto presentato da Michael Andretti ("Come parte del processo concordato del protocollo delle manifestazioni di interesse, i risultati della FIA sulla presentazione della Andretti Formula Racing LLC saranno ora trasmessi alla Formula One Management (FOM) per le discussioni commerciali" recita infatti la nota della Federazione).

Leggi anche Marc Marquez esce allo scoperto durante i test a Misano: tra Honda e Gresini spunta il piano C

Dopo aver convinto la FIA, presieduta da Mohammed Ben Sulayem che ha sostenuto fin dall'inizio il progetto del nuovo team statunitense, adesso Andretti dovrà compiere l'impresa più ardua, cioè convincere i team che compongono la Commission F1 a dare il proprio assenso al passaggio da 20 a 22 monoposto in griglia e, soprattutto, da 10 a 11 squadre che si dovranno spartire gli introiti della Formula 1. Al momento infatti quasi tutte le scuderie sono riluttanti ad accogliere un'undicesima squadra in griglia: l'unica d'accordo all'ingresso del team Andretti-Cadillac ad oggi è infatti l'Alpine dato che in caso d'ingresso della nuova squadra sarà la Renault a fornirle i motori.

Una situazione che Formula One Group conosce benissimo dato che, al comunicato diramato dalla FIA che annunciava l'approvazione della candidatura del team Andretti per entrare in Formula 1, ha risposto con una fredda nota di poche righe: "Prendiamo atto dei risultati della FIA in relazione alla prima e alla seconda fase dei suoi procedimenti e procederemo ora con la nostra valutazione dell'unica domanda rimanente" scrive difatti la FOM. Un messaggio che lascia intendere come la distanza tra Andretti e l'ingresso in Formula 1 sia ancora tanta, nonostante i passi ufficiali fatti dalla FIA (che governa la F1 solo per quel che riguarda gli aspetti regolamentari).