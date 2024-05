Aggiornamenti Ferrari a Imola, le novità per il prossimo GP F1: come cambia la SF-24 di Leclerc e Sainz

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del GP dell'Emilia Romagna nel paddock della Formula 1 tutti i riflettori sono puntati sulla Ferrari che nel round di Imola porterà il primo importante pacchetto d'aggiornamenti alle SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le novità, già testate nel filming day di Fiorano della scorsa settimana, dovrebbero infatti migliorare sensibilmente le prestazioni delle monoposto della scuderia di Maranello che spera dunque di ridurre ulteriormente il gap dalle Red Bull e fare lo stesso passo in avanti fatto dalla McLaren appena aggiornata a Miami (dove Lando Norris ha battuto Verstappen cogliendo la sua prima vittoria in carriera nel Circus).

Le SF-24 che Leclerc e Sainz porteranno in pista nel weekend del GP di Imola infatti saranno molto diverse rispetto a quelle che hanno corso le prime sei gare del Mondiale F1 2024 e non solo per il vistoso logo del nuovo title sponsor HP che campeggia su entrambi i lati del body work.

Già perché con l'imponente pacchetto di aggiornamenti che sarà introdotto nell'appuntamento emiliano ci sarà un ulteriore passo verso i concetti Red Bull (ripresi, con successo, poi dalla McLaren Evo portata in pista da Norris a Miami) per quel che riguarda gli ingressi delle pance e il fondo (le due parti con le modifiche più vistose e che, secondo le previsioni, dovrebbero aumentare i punti di carico e l'efficienza aerodinamica della monoposto portando un guadagno stimato di circa tre decimi di secondo al giro).

Il cambiamento più evidente a livello visivo è quello che riguarda le pance con la visiera al posto del vassoio davanti alla bocca dei radiatori che è ora rovesciata, decisamente più stretta e a forma di "elle" di modo da avere un diverso andamento dei flussi senza dover però spostare le masse radianti. Di conseguenza anche la parte superiore della pancia si presenta con un disegno diverso dato che è stato ridotto lo scivolo per migliorare l’efficienza della beam wing mentre il cosiddetto "bazooka" è più gonfio nella parte centrale così da portare meno aria calda in coda da smaltire attraverso l'apertura posteriore.

Piccolo modifiche riguardano anche le alette integrate poste alla base dell'Halo (da cui ora sono separate) e il flap dell'ala anteriore (adattato alla nuova aerodinamica delle pance). Mentre l'altra consistente novità introdotta sulla SF-24 con il pacchetto d'aggiornamenti che debutterà nel GP di Imola è il fondo, che sarà nuovo in ogni sua parte. Totalmente rivisto infatti il disegno dei canali Venturi così come il diffusore e il marciapiede del pavimento. Grande dunque l'evoluzione della Ferrari che debutterà nel settimo round del Mondiale di Formula 1 2024, così come grandi sono le speranze dei tifosi della scuderia di Maranello di vedere colmato (in parte o del tutto) il divario con le RB20 di Verstappen e Perez.

