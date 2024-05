video suggerito

La Ferrari camuffa il test segreto da filming day: in pista a Fiorano c'è la nuova SF-24 evoluta Charles Leclerc, Carlos Sainz e Oliver Bearman alla vigilia del GP di Imola del Mondiale di Formula 1 2024 scenderanno in pista sul circuito di Fiorano a bordo della SF-24 per il secondo filming day stagionale: la Ferrari ha però colto l'occasione per tramutarlo in un vero e proprio test privato per il nuovo pacchetto d'aggiornamenti alla monoposto che sarà introdotto ufficialmente nel prossimo gran premio.

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del weekend del GP dell'Emilia Romagna, settimo round del Mondiale di Formula 1 2024 in programma dal 17 al 19 maggio all'Autodromo di Imola, i piloti della Ferrari saranno di scena sulla pista di Fiorano a bordo della SF-24 per il secondo dei due filming day concessi dal regolamento nel corso dell'intera stagione.

Quello che si disputerà tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio (la Scuderia F1 ha prenotato il circuito di proprietà della casa del Cavallino Rampante per entrambi i giorni) non sarà però solo un evento promozionale in cui si effettueranno delle riprese a fini commerciali con il logo del nuovo ricco title sponsor HP, bensì un vero e proprio test segreto per provare in anteprima l'attesissimo pacchetto di aggiornamenti alla monoposto che sarà introdotto ufficialmente sulle vetture di Leclerc e Sainz a partire dal prossimo gran premio e avere così una prima correlazione tra i dati delle simulazioni in galleria del vento e il riscontro effettivo della pista.

Di fatto dunque la scuderia di Maranello ha argutamente sfruttato l'unica occasione concessa dal regolamento (che vieta i test privati con la monoposto con cui si sta disputando il Mondiale di Formula 1 e con quella dell'anno precedente) per scendere in pista con la SF-24 Evo dotata di quelle novità che, come annunciato da Vasseur, saranno introdotte nel weekend di gara di Imola e con le quali si spera di ridurre ulteriormente il gap dalla Red Bull (replicando magari quanto è riuscita a fare la McLaren nell'ultimo round a Miami andando addirittura a vincere la corsa con Norris al debutto della MCL38 evoluta). La Ferrari dunque effettuerà un test privato camuffato da filming day senza andare però ad infrangere alcuna regola (come aveva già fatto lo scorso anno prima di introdurre gli aggiornamenti nel GP austriaco).

La Ferrari infatti a Imola introdurrà tantissime novità aerodinamiche tutte insieme per cui non sarà semplice capire cosa effettivamente funziona meglio e l'opportunità di girare per 200 km (questa è la distanza massima percorribile in totale durante un filming day) a Fiorano rappresenta dunque una chance per effettuare un lavoro preliminare fondamentale per arrivare già pronti al GP d'Emilia Romagna dove poi ci saranno tre sessioni prove libere per mettere definitivamente a punto la SF-24 aggiornata in vista delle qualifiche e della gara.

Il filming day a Fiorano inoltre darà anche l'opportunità al giovane talento della Ferrari Academy Oliver Bearman di riprendere confidenza con la SF-24 (che ha già guidato, sostituendo l'indisponibile Sainz, nel corso del GP dell'Arabia Saudita) in vista del suo debutto con la Haas nelle FP1 a Imola. Il freschissimo 19enne britannico infatti si alternerà allo spagnolo e a Charles Leclerc nel corso del test privato camuffato da evento promozionale.

