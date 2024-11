video suggerito

In Formula 1 ci sarà un nuovo team dal 2026: entra la General Motors con la Cadillac, è ufficiale Dal 2026 saranno 11 i team di Formula 1 nel circus iridato. Alle scuderie canoniche va ad aggiungersi la General Motors/Cadillac, team americano che potrebbe essere motorizzata Ferrari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mohammed Ben Sulayem ha annunciato un principio di accordo tra la Formula 1 General Motors per l'ingresso dell'undicesimo team che avrà due brand, quello della GM e della Cadillac. Per il circus è una piccola grande rivoluzione, perché ormai sono anni che sulla griglia ci sono solo 10 scuderie e 20 piloti.

11 scuderie in Formula 1 dal 2026

Dell'undicesimo team se ne parlava da team, Andretti ci aveva provato, ma non era riuscito a entrare nel circus, la General Motors invece ci è riuscita. La GM si unisce come team cliente dal 2026, sviluppando le proprie unità interna dal 2028, e lo farà utilizzando il progetto Andretti Global a Silverstone.

Greg Maffei, presidente uscente e a.d. di Liberty, ha detto: "Con i continui piani di crescita della Formula 1 negli Stati Uniti, abbiamo sempre creduto che accogliere sulla rete un marchio statunitense impressionante come GM/Cadillac e che GM come futuro fornitore di propulsori potesse portare ulteriore valore e interesse a questo sport. Siamo entusiasti di andare avanti con il processo di candidatura per il team GM/Cadillac per entrare nel campionato nel 2026″.

La GM/Cadillac dovrà trovare subito capire chi potrà fornire un motore

Mentre il presidente della General Motors Mark Reuss ha dichiarato: "In quanto apice degli sport motoristici, la F1 richiede innovazione ed eccellenza che spingano oltre i confini. È un onore per General Motors e Cadillac unirsi alla serie di corse più importante del mondo e ci impegniamo a competere con passione e integrità per elevare lo sport per gli appassionati di corse di tutto il mondo. Per noi questo è un palcoscenico globale per dimostrare la competenza ingegneristica e la leadership tecnologica di GM a un livello completamente nuovo".

La Formula va veloce e ciò significa che il tempo è poco per i dirigenti della GM per scegliere il team principal, gli ingegneri e poi per ingaggiare i due piloti per la stagione 2026. I motori saranno forniti da un costruttore esterno uno tra Honda, Ferrari e Mercedes.