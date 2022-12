La figuraccia di Pecco Bagnaia al primo appuntamento con la fidanzata Domizia: “Era mortificato” La fidanzata Domizia Castagnini ha rivelato l’imbarazzante figuraccia rimediata dal campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia al loro primo appuntamento: un incidente rimasto segreto per oltre sei anni.

A cura di Michele Mazzeo

Il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia prima di cominciare la nuova stagione ha chiesto, con tanto di anello, alla fidanzata Domizia Castagnini di sposarlo ricevendo una risposta affermativa. Dopo sei anni di fidanzamento dunque i due ragazzi di Chivasso (sono cresciuti insieme ma si sono fidanzati solo nel 2016) coroneranno il loro sogno d'amore e pronunceranno il fatidico "sì".

Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale del loro matrimonio, la fashion buyer ha rivelato un imbarazzante episodio andato in scena al momento del loro primo appuntamento, quando cioè l'attuale pilota della Ducati ha rotto gli indugi invitandola a cena fuori.

"Per il nostro primo appuntamento siamo andati a cena in un ristorante di Torino. Ricordo che quella sera pioveva – ha difatti raccontato Domizia Castagnini al quotidiano La Stampa –. Dopo cena, durante il viaggio di ritorno, Pecco forse voleva fare bella figura con me alla guida della macchina nuova. E così, per vantarsi, ha pattinato un po' sui sassolini ma dopo aver perso il controllo siamo andati a colpire un palo – ha poi aggiunto la 29enne piemontese ormai da anni presenza fissa nel box della Ducati nei weekend di gara della MotoGP – ha solo storto la ruota e per fortuna non ci siamo fatti male".

Una vera e propria figuraccia per Pecco Bagnaia che all'epoca era un giovane pilota di Moto3 e non era ancora entrato a far parte dell'Academy di quel Valentino Rossi che gli ha cambiato la vita e la carriera. Le reazioni dei due protagonisti dell'imbarazzante incidente infatti non mentono: "Io sono scoppiata a ridere come una matta. Lui, invece, era mortificato" ha difatti svelato la fidanzata Domizia raccontando il loro primo appuntamento.

E quello rivelato solo adesso dalla 29enne di Chivasso è un segreto che i due hanno costudito per tutti questi anni, soprattutto per non spaventare i suoi genitori che, venendo a conoscenza della stupidaggine commessa dall'attuale campione del mondo della MotoGP non avrebbero visto di buon grado altre uscite tra i due ragazzi: "I miei genitori non hanno mai saputo di questa storia prima, altrimenti non mi avrebbero mai più lasciata uscire con lui" ha difatti aggiunto Domizia Castagnini.

Finora infatti la colpa di quel danno alla vettura provocato da Bagnaia è sempre ricaduta sul nonno del pilota Ducati: "Hanno sempre pensato che fosse stato il nonno di Pecco, Antonio, a distruggere quella ruota della macchina" ha infine chiosato la promessa sposa raccontando quell'imbarazzante episodio tenuto nascosto per oltre sei anni.