La figlia di Michael Schumacher posta una foto spaccacuore: "Buon compleanno papà" I due figli di Michael Schumacher, Gina Maria e Mick, gli hanno fatto gli auguri di compleanno con foto e parole impregnate di nostalgia per quello che non potrà mai più tornare.

A cura di Paolo Fiorenza

Il destino ha voluto che nello spazio di pochi giorni fossero concentrate due date importanti nella vita di Michael Schumacher: ieri 3 gennaio è stato il 55simo compleanno del campionissimo di Formula 1, mentre poco prima, il 29 dicembre, era stato l'anniversario decennale del momento che ha cambiato l'esistenza del tedesco in maniera irreversibile, ovvero l'incidente sugli sci a Meribel. Quel giorno del 2013 l'ex pilota della Ferrari è assurto a una dimensione invisibile, in cui di lui si sa solo che è ancora in vita, ma "diverso", per usare la parola dell'amata moglie Corinna, che da allora ha trasformato la villa svizzera che li ospita in una clinica di lusso per una sola persona.

Michael Schumacher sugli sci: una passione che gli è costata cara

Le notizie su Schumi sono quelle poche che filtrano dalle mezze frasi – avvolte nell'umana pietà – delle pochissime persone cui è consentito accedere al suo cospetto: Todt, Badoer e la manager Sabine Kehm. Pur girandoci intorno, è chiaro che il vecchio Michael non lo rivedremo più, nonostante le terapie più avanzate cui è sottoposto, con un'assistenza 24 ore su 24 cui si dedicano una quindicina di persone, tra medici, massaggiatori e assistenti.

Deve essere davvero penoso per chi vuole bene a Schumacher vederlo nelle sue attuali condizioni e dai messaggi postati ieri sera alla stessa ora dai due figli di Michael arriva nitida tutta la loro nostalgia di tempi felici che non potranno più rivivere, se non nelle foto ingiallite che pubblicano per augurare buon compleanno al loro amato papà. La 25enne Gina Maria ha scritto su Instagram: "Buon compleanno papà! Ritorno al passato ad una delle tante nostre avventure", accompagnando queste parole con una bella foto assieme al padre e al fratello Mick.

Quest'ultimo a sua volta ha pubblicato una foto assieme a suo padre, entrambi col casco da pilota: "Buon compleanno al miglior papà di sempre. Ti amo!", ha scritto Mick.

Se Michael ha percezione di cosa accade intorno a lui, sa che non è solo nel suo cammino: la potenza dei sentimenti dei suoi cari non è inferiore a quella dei cavalli che sprigionavano le vetture che lui domava con classe inimitabile.

