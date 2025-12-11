La fidanzata di Norris svela la verità sulla foto di Abu Dhabi: “Mi ero dimenticata delle telecamere”

Lando Norris ha festeggiato domenica il suo primo titolo mondiale di Formula 1: il 26enne inglese ha chiuso al terzo posto il GP di Abu Dhabi e tanto è bastato per tenere dietro quel satanasso di Max Verstappen, la cui furiosa rimonta delle ultime gare si è fermata alla soglia di soli due punti di distacco dal pilota della McLaren. Norris a Yas Marina ha potuto gioire – con tanto di costosissima festa fino all'alba – assieme alle persone a lui più care, i genitori Adam e Cisca, gli amici più stretti e la fidanzata Margarida Corceiro. Il bacio appassionato tra i due dopo la fine del Gran Premio emiratino ha fatto il giro del mondo e ufficializzato una relazione che da un paio d'anni era più che chiacchierata, pur tra qualche tira e molla ("non ho tempo per un cane, figuriamoci per una fidanzata", aveva detto Norris nell'agosto dello scorso anno).

Il bacio tra Lando Norris e Margarida Corceiro dopo il GP di Abu Dhabi

Margarida Corceiro racconta il bacio con Lando Norris dopo il Gp di Abu Dhabi e la vittoria del Mondiale di Formula 1

Lando e ‘Magui' erano stati fotografati in passato assieme, ma questa è stata la prima volta in cui la coppia si è lasciata andare a effusioni in pubblico davanti alle telecamere: la 23enne modella portoghese è scoppiata in lacrime sulla pista mentre abbracciava e baciava Norris – che era appena sceso dall'auto e si era tolto il casco – nel momento finora più bello della sua carriera.

Margarida Corceiro ha chiarito a ‘Tv Guia' perché lei e Lando hanno deciso di ufficializzare la loro relazione solo adesso, con quel bacio così scenico ad Abu Dhabi: "Non ci sono regole per renderla pubblica. Ho pensato che avesse senso… Sono molto felice, lui è molto felice, ed è questo che conta – ha spiegato la giovane portoghese, assicurando di essersi abbandonata completamente al suo fidanzato senza pensare a tutto ciò che li circondava – In quel momento mi sono dimenticata che ci fossero le telecamere. È stato un momento così importante che non me ne sono nemmeno ricordata".

Margarida Corceiro è una modella portoghese di 23 anni: qua è nel box McLaren in Ungheria ad agosto

Lando Norris e Margarida Corceiro hanno una relazione che dura da circa due anni, una storia di alti e bassi, con periodi di privacy e smentite. Le prime voci risalgono a maggio del 2023, quando i due vengono avvistati per la prima volta insieme a Monaco, mentre sono in auto. Norris aveva da poco rotto con la sua ex, la modella olandese Luisinha Oliveira, mentre la Corceiro si era separata dal calciatore portoghese Joao Felix dopo una relazione di 4 anni finita male (lui la accusò di averlo tradito con un giocatore di Premier League). Adesso le cose sembrano diventate serie tra i due: un Mondiale val bene un bacio di diffusione planetaria…