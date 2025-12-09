Norris ha pagato un conto faraonico per poche ore di festa: Lando e i suoi erano stati sbattuti fuori

La notte dei festeggiamenti di Lando Norris ad Abu Dhabi per la vittoria del titolo mondiale di Formula 1 è stata alquanto movimentata: il pilota inglese è stato sbattuto fuori assieme a parenti e amici dalla prima location scelta per la festa, a quel punto è scattato il ‘Piano B’. Che è costato qualcosina…

Tre, forse quattro ore di festa nella notte tra domenica e lunedì ad Abu Dhabi, per celebrare degnamente il titolo di campione del mondo di Formula 1 appena conquistato grazie al terzo posto sul circuito di Yas Marina, sono costate una fortuna a Lando Norris, almeno considerando i parametri di un comune mortale e non di un pilota che ha già guadagnato in carriera oltre 100 milioni di euro. È stata una notte peraltro movimentata quella del 26enne inglese e della sua comitiva (in primis la sua fidanzata Margarida Corceiro, i suoi genitori e un solo collega, ovvero Charles Leclerc), visto che a una certa sono stati sbattuti fuori dalla prima location che avevano scelto per fare baldoria e hanno dovuto ripiegare altrove.

Il bidone della prima festa allo Shangri-La di Abu-Dhabi: Norris e i suoi cacciati prima delle 2

La festa di famiglia e amici di Norris era infatti già iniziata alle 21 al ‘Pearls & Caviar bar' dell'hotel Shangri-La. Lando tuttavia, a causa di tutte le interviste e gli impegni post gara, è arrivato molto tardi, all'1 di notte. Nessuno avrebbe immaginato che il locale avrebbe chiuso di lì a poco, come ha raccontato uno dei presenti al ‘Sun': "Sono passati solo 45 minuti e le luci si sono accese, con lo staff che diceva che stavano chiudendo per andare a casa".

A quel punto è scattato il ‘Piano B': "La squadra di Lando ha organizzato le auto e ha portato tutti all'Amber Lounge del W Hotel". Una soluzione a portata di mano, vista la vicinanza dei due alberghi (15-20 minuti di macchina) ma anche il fatto che lì Norris e i suoi erano di casa, visto che il pilota e tutto il team McLaren (piloti, ingegneri, management) avevano alloggiato ufficialmente proprio al W di Abu Dhabi-Yas Island durante il weekend del GP. È una tradizione consolidata degli ultimi anni: Il W Hotel si trova letteralmente sopra il circuito di Yas Marina (è l'albergo con la pista che ci passa sotto, tra curva 5 e curva 6), quindi è la base logistica di quasi tutti i piloti e dei team di punta.

La comitiva si sposta all'Amber Lounge del W Hotel: verso le 6 del mattino arriva il conto…

La McLaren aveva prenotato un blocco enorme di stanze e suite proprio lì e l'Amber Lounge (ovvero il club dove Norris & Co hanno continuato la festa) è all’interno dello stesso hotel. "Le persone lì dentro erano stupite quando Lando e il suo entourage sono entrati – ha raccontato la fonte – ma loro sono stati l'anima della festa. Lui era in piedi a cantare e la sua famiglia e amici hanno festeggiato forte".

"Alcuni di loro sono andati avanti fino alle 6 del mattino, inclusi sua mamma e suo papà – ha continuato la fonte – Lando era al settimo cielo per tutta la notte, il finale caotico della sua prima festa non ha spento il suo entusiasmo. È una notte che nessuno di loro dimenticherà mai, specialmente per chiunque abbia finito per pagare il conto: era intorno alle 100mila sterline verso la fine della festa". Ovvero circa 115mila euro al cambio. Quel chiunque era Lando Norris, soldi sicuramente ben spesi…