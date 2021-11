La Fia rinvia la decisione sul duello Hamilton-Verstappen in Brasile La decisione sul duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e, in particolare, sulla manovra compiuta dal pilota olandese alla curva 4, durante il 48° giro del Gran Premio del Brasile, è rinviata alla giornata di domani.

La decisione sul duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e, in particolare, sull'opportunità di penalizzare il pilota olandese per la manovra compiuta alla curva 4 durante il 48° giro del Gran Premio del Brasile, è rinviata alla giornata di domani, venerdì 19 novembre, nel primo giorno che fa da prologo con le libere al prossimo Gp del Qatar. Lo ha comunicato la FIA dopo una riunione con i rappresentanti di Mercedes e Red Bull. Servirà attendere ancora 24 ore per il verdetto sulla battaglia senza esclusione di colpi che si è consumata sulla pista di Interlagos tra i due rivali per la conquista del titolo Mondiale.

L'episodio per il quale la Scuderia delle Frecce d'argento ha chiesto di avvalersi del diritto di revisione (articolo 14), documentando le prove con un filmato ulteriore, fa riferimento al primo tentativo di sorpasso da parte del campione inglese: per conservare la posizione, respingere l'assalto e tenere l'avversario "negli specchietti", Verstappen si difese a tutti costi dal tentativo di sorpasso serrando la traiettoria e costringendo Hamilton a finire ben oltre i cordoli che delimitano il circuito sudamericano.

Dinanzi a quel "nuovo elemento significativo e rilevante", come da regolamento, i commissari di gara hanno acquisito il materiale riservandosi un altro po' di tempo prima di emettere il verdetto, salvando oppure condannando il pilota della Red Bull. Un elemento importante, secondo il team tedesco, non a disposizione al momento del primo giudizio.

Nel caso del Gran Premio del Brasile, infatti, l'episodio Verstappen-Hamiton è stato notato ma non messo sotto investigazione. Perché? Michael Masi, direttore di Gara della F1, chiarì che mancavano le immagini on-board di Verstappen (in quanto non era stato trasmesso il segnale video). Ecco perché adesso la Mercedes – con Hamilton vittorioso in Brasile – insiste su quel video che mette in evidenza come l'olandese abbia sterzato in maniera "anomala" provocando l'uscita di pista del britannico. Cosa può accadere all'olandese? Potrebbe essere sanzionato con posizioni di penalità sulla griglia di partenza in Qatar.