La Ferrari vola a Baku: Hamilton davanti a Leclerc nelle Fp2, le McLaren vanno a muro

Lewis Hamilton primo nelle Fp2 del Gran Premio di Baku. In Azerbaigian la Ferrari vola, uno-due con Leclerc secondo, poi Russell e Antonelli. Problemi per le McLaren. Norris e Piastri a muro.
A cura di Alessio Morra
Immagine

La Ferrari sbalordisce a Baku. Lewis Hamilton primo, Charles Leclerc secondo nella seconda sessione di prove libere. Viatico migliore non ci poteva essere per la Ferrari che adesso può iniziare a segnare il colpo grosso nel GP dell'Azerbaigian. Bene anche la Mercedes con Russell terzo davanti a Kimi Antonelli. Nelle Fp2 male la McLaren. Entrambi i piloti sono finiti a muro, con Norris che ha rimediato i danni più gravi.

Hamilton e Leclerc davanti a tutti nelle Fp2 del GP Baku

Già nelle Fp1 la Ferrari aveva mostrato di esserci con Leclerc meglio di Hamilton, fuori dalla top ten complice un errore, ma a lungo tra i primi. La McLaren sembrava con Norris poterla fare da padrona. Ma nelle Fp2 è cambiato tutto. Leclerc e Hamilton hanno duellato per la prima posizione, presa da Lewis per 74 millesimi. Terzo ma distante Russell, poi un ottimo Kimi Antonelli. Quinto Bearman, che ha volato con la sua Haas. Sesto Max Verstappen.

Le McLaren a muro nelle libere di Baku

Norris è stato brillante in avvio, Piastri ha avuto problemi, poi si sono risistemati chiudendo primo e secondo in Fp1. Ma nelle libere due entrambi hanno sbagliato. Più grave l'errore di Lando Norris che ha danneggiato parecchio la sua McLaren. Problema che non gli ha permesso di ritornare in pista. In ogni caso entrambi fuori dalla top ten. Sabato la Ferrari proverà a realizzare la pole in Azerbaigian per il quinto anno di fila, occhio pure alla pioggia, prevista a Baku.

Classifica delle Fp2 del GP Baku

  1. Hamilton
  2. Leclerc
  3. Russell
  4. Antonelli
  5. Bearman
  6. Verstappen
  7. Lawson
  8. Ocon
  9. Albon
  10. Norris
  11. Sainz
  12. Piastri
  13. Hadjar
  14. Tsunoda
  15. Bortoleto
  16. Gasly
  17. Stroll
  18. Alonso
  19. Albon
  20. Ocon
