Dopo aver svelato la per la prima volta la SF21 solo ieri, oggi la nuova monoposto della Ferrari ha fatto il suo debutto in pista in vista del Mondiale 2021 di Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto il loro esordio al volante della nuova vettura del Cavallino nel filming day andato in scena quest'oggi sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dove da domani saranno impegnati nei test prestagionali collettivi di F1.

La mattina è stato Charles Leclerc ad inaugurare la nuova SF21 compiendo i 18 giri complessivi a disposizione sul tracciato del Bahrain (equivalenti ai cento chilometri previsti dal regolamento FIA per i filming day) utilizzando, come da regolamento, gomme Pirelli meno performanti di quelle che saranno invece utilizzate nei weekend di gara. Mentre nel pomeriggio è toccato invece al nuovo arrivato Carlos Sainz effettuare le 18 tornate del circuito di Sakhir e testare così per la prima volta la nuova monoposto del Cavallino in vista del suo esordio ufficiale da pilota Ferrari che avverrà domani nei test prestagionali.

Il filming day della Ferrari si è poi concluso con la sessione fotografica di rito e alcune prove di pit-stop effettuate al box dalla scuderia di Maranello. Le SF21 sono poi tornate in garage dove però vi rimarranno per poco dato che domani alle ore 10 locali (le 8 in Italia), sempre in Bahrain, prenderanno il via i test preseason di Formula 1 e le due monoposto scenderanno nuovamente in pista con Charles Leclerc e Carlos Sainz per quello che sarà il debutto ufficiale della nuova vettura del Cavallino con cui tenteranno di cancellare le delusioni della passata stagione e riportare in alto la Ferrari.