La Ferrari Purosangue entra nel mercato dei SUV con un prezzo monstre: è il più costoso al mondo La Ferrari con la sua Purosangue entra ufficialmente nel segmento dei SUV di lusso con un prezzo mai visto prima: costa il doppio rispetto alla Lamborghini Urus S e alla Bentley Bentayga Speed.

A cura di Michele Mazzeo

Mantenere il prestigio e l'esclusività del marchio entrando in un nuovo segmento del mondo automobilistico. Era questa la sfida della Ferrari nel momento in cui ha deciso di lanciare la Purosangue, il primo SUV prodotto dalla casa di Maranello nonché prima vettura a quattro porte del Cavallino Rampante.

Una sfida molto complicata ma che al momento sembra vinta: dopo il lancio nel settembre del 2022 infatti c'è stata una vera e propria corsa ad assicurarsi uno dei primi esemplari con la Ferrari costretta a sospendere dopo soli due giorni la presa in carico delle domande per i primi 3mila esemplari che saranno consegnati ai proprietari a partire dalle prossime settimane (partendo dai clienti VIP). Cosa tra l'altro che ha fatto sorgere anche qualche controversia finita poi anche in tribunale. Nonostante il boom di richieste per la sua prima auto a quattro porte e quattro sedili il Cavallino ha infatti mantenuto la sua policy sulla produzione: anche se non si tratta di un'edizione limitata la produzione annua di un singolo modello non può superare il 20% di quella complessiva (che è fissata a 15mila macchine all'anno).

Stando a chi ha avuto modo di guidarla, la Ferrari Purosangue ha tenuto fede alla storia del marchio anche per quel che riguarda lo stile, la tecnica e le prestazioni. Prima di essere un SUV (categoria nella quale rientra a fatica) difatti l'ultima creazione di Maranello è una supercar. A partire dalle dimensioni e dalle proporzioni (è lunga 4,97 metri, larga 2,03 m e alta 1,59 m), passando per i materiali (cofano in alluminio e tetto in fibra di carbonio), le linee esterne slanciate e gli interni (di altissimo livello sia per quel che riguarda le finiture e i rivestimenti che il comfort) fino ad arrivare al potente motore (6.5 V12 aspirato da 725 CV), il Purosangue è qualcosa che non si è ancora mai visto nel segmento dei SUV.

E, pur entrando in un segmento molto più "popolare", con il Purosangue la Ferrari ha mantenuto fede al suo blasone anche per quel che riguarda il prezzo con il modello base che costa 390mila euro ma che con un pacchetto di optional medio arriva facilmente a 450mila euro. Si tratta di un prezzo esorbitante anche rispetto ai Super SUV di lusso già presenti sul mercato: per esempio costa quasi 100mila euro in più rispetto alla Rolls-Royce Cullinan, costa quasi il doppio dell'Aston Martin DBX 707, costa esattamente il doppio della Lamborghini Urus S e della Bentley Bentayga Speed, costa tre volte la Maserati Levante e più di quattro volte la Porsche Cayenne. Con il Purosangue dunque la Ferrari è entrata a gamba tesa nel segmento dei SUV di lusso andandosi a posizionare subito come quello più costoso. Una scelta che però ha pagato dato che il prezzo non sembra aver per nulla scoraggiato gli acquirenti che anzi sembrano apprezzare la coerenza del marchio del Cavallino Rampante.