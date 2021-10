La Ferrari migliora, Leclerc entusiasta: “Una gara molto buona, la migliore della stagione” Ha pensato anche di poter raggiungere il podio, ma alla fine Charles Leclerc si è classificato quarto nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il monegasco è molto soddisfatto di questo risultato. La Ferrari si è avvicinata alla McLaren nel campionato Costruttori, mentre Leclerc ha superato Sainz in quello piloti: “Una gara molto buona, forse la migliore della stagione”.

A cura di Alessio Morra

Negli Stati Uniti Verstappen ha vinto una gara straordinaria e ora tenta la fuga decisiva nella lotta con Hamilton. La festa Red Bull, completata da Perez terzo, ha oscurato anche un'ottima gara della Ferrari. Leclerc ha chiuso al quarto posto, mentre Sainz si è classificato al settimo posto. La Rossa di Maranello ha rosicchiato altri punti alla McLaren nella lotta al terzo posto nel Campionato Costruttori, e Leclerc non è andato troppo lontano dal terzo posto.

"Una gara molto, molto buona, forse la migliore del 2021", ha esordito così nell'intervista post Gp degli Stati Uniti Charles Leclerc, che si è classificato al quarto posto. Fino a un paio di gare fa nessuno poteva immaginare che il monegasco potesse partire dalla seconda fila e vedere il podio su un circuito come Austin. Il motorone Ferrari sta dando i suoi frutti, anche se per il terzo posto tecnicamente Leclerc non ha lottato mai, ma il ventiquattrenne guarda con fiducia al futuro e già in Messico proverà il colpaccio: "La prestazione è stata molto buona, e sono riuscito a vedere Sergio davanti a me, siamo stati nelle ultime due fasi più veloci di loro, quindi ho pensato sì al podio, ma non ce l'abbiamo fatta".

Poi Leclerc ha aggiunto con franchezza di aver vissuto una gara molto noiosa e ha ribadito di avere tra le mani una Ferrari in grande crescita: "Una gara molto noiosa per me, ed è fantastico vederlo su una pista dove non ci aspettavamo di essere così veloci. Quindi una bella sorpresa. Penso che tutti gli aggiornamenti funzionino come vogliamo e le cose stanno bene per il futuro, quindi speriamo di poter mantenere questo slancio per il resto della stagione".

Leclerc grazie al quarto posto ha scavalcato Sainz ed è salito al sesto posto del campionato Piloti, mentre la Ferrari ha rosicchiato altri quattro punti alla McLaren nel campionato Costruttori.