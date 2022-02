La DeLorean torna con un modello elettrico: sarà un vero ‘Ritorno al Futuro’ Con un video pubblicato sui social la DeLorean, che ha avuto popolarità mondiale con il film ‘Ritorno al Futuro’, preannuncia l’uscita di una vettura nel 2022.

A cura di Alessio Morra

Per decine e decine di migliaia di persone ‘Ritorno al Futuro' è un cult, lo è per mille motivi e anche per la mitica DeLorean, la vettura che riporta indietro nel tempo Marty McFly (Michael J. Fox) e Doc (Christopher Lloyd) indietro nel tempo. Un auto che ha segnato letteralmente un'epoca e che ora sta per tornare sul mercato. Molto presto la DeLorean lancerà sul mercato un nuovo modello.

La DeLorean ha avuto una popolarità incredibile, ma la società che ha prodotto la DMC-12 ha avuto una vita molto breve. Perché la società nacque nel 1975 e dieci anni dopo fallì per bancarotta. Produsse il modello reso noto dal film, un auto che si caratterizzava per la carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato, vettura disegnata da Giorgetto Giugiaro. Proprio nell'anno in cui uscì ‘Ritorno al Futuro' l'azienda fu costretta a chiudere per bancarotta. La storia della DeLorean è stata piuttosto tormentata e solo nel 2007 la DeLorean Motor Company acquisì i diritti commerciali del marchio.

Sono passati quindici anni e sta per venire alla luce un nuovo modello della DeLorean. L'azienda ha annunciato sul profilo Twitter che entro la fine del 2022 arriverà la prima auto elettrica della casa americana. Il nuovo modello, sarà chiamato DeLorean EVolved, e sarà una versione moderna, ma anche molto più lussuosa rispetto al modello degli anni '80. Ma non mancheranno le ali di gabbiano. La versione elettrica sarà progettata dalla società italiana Italdesign, fondata da Giorgetto Giugiaro. La DeLorean, che ha base a Humble in Texas, non ha per ora diffuso informazioni relative al prezzo e della DeLorean degli anni '20, ma è quasi certo che ne verranno prodotte in un numero limitato di esemplari.

Dal teaser si vedono le porte ad ali di gabbiano e una V illuminata sulla griglia. Questo teaser giunge un anno dopo quello diffuso da Italdesign, in cui l'azienda faceva sapere di essere al lavoro per la creazione di una DeLorean moderna. Sempre nel 2021 Italdesign collaborò con la Williams Advanced Engineering per lo sviluppo della piattaforma modulare EVX, che fa pensare a una vettura GT con alte prestazioni e sembra far pensare anche a una grande potenza. L'autonomia massima è di 1000 chilometri.