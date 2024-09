La classifica del GP Indonesia di MotoGP ufficiale solo 2 ore dopo la fine: la decisione su Pedro Acosta

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La classifica e il podio della gara del GP di Indonesia della MotoGP 2024 dominata dal leader del campionato Jorge Martin davanti a Pedro Acosta e il rivale nella lotta per il titolo Pecco Bagnaia sono divenuti ufficiali solo due ore dopo la bandiera a scacchi. Due ore dopo la fine della corsa infatti è arrivata la decisione sull'investigazione nei confronti del giovane spagnolo del team GasGas KTM che avrebbe potuto cambiare l'ordine d'arrivo della corsa andando a modificare il podio nonché le classifiche iridate sia piloti che costruttori.

L'infrazione contestata a Pedro Acosta infatti era quella relativa ad una presunta pressione delle gomme irregolare (nello specifico il rookie avrebbe infranto la regola che costringe i piloti a correre per il 60% di una gara entro i limiti della pressione minima stabiliti per gli pneumatici, che per l’anteriore è fissato a 1,8 bar) con i Commissari FIM che dovevano decidere se comminare o meno una pesante sanzione di 16 secondi di penalità al giovane spagnolo. Una penalità che gli avrebbe fatto perdere ben 8 posizioni nell'ordine d'arrivo del GP d'Indonesia facendolo passare dal 2° al 10° posto.

Spettatori interessati alla decisione anche coloro che avrebbero tratto beneficio da un'eventuale penalizzazione del pilota della KTM, soprattutto Pecco Bagnaia che sarebbe salito in seconda posizione "guadagnando" quindi quattro punti rispetto al leader Jorge Martin nella classifica piloti e Franco Morbidelli che avrebbe guadagnato un podio venendo promosso al terzo posto. Dopo due ore però è arrivata la decisione dei Commissari FIM che ha ufficializzato l'ordine d'arrivo della gara indonesiana della MotoGP lasciandolo sostanzialmente immutato rispetto al responso dato dalla pista. Il motivo? Se è vero che la pressione delle gomme sulla moto del giovane spagnolo è risultata irregolare al termine della corsa (era invece regolare al via), ciò non è dipeso né dalla volontà del pilota o del team né dallo stile di guida di Pedro Acosta, bensì, come dimostrato dalla squadra austriaca, dal cerchione della ruota danneggiato.

L'ordine d'arrivo finale del GP d'Indonesia della MotoGP 2024

J. Martin (Pramac Ducati) P. Acosta (GasGas KTM) +1.404 F. Bagnaia (Ducati) +5.595 F. Morbidelli (Pramac Ducati) +6.507 M. Bezzecchi (VR46 Ducati) +6.772 M. Viñales (Aprilia) +11.330 F. Quartararo (Yamaha) +13.203 B. Binder (KTM) +14.862 J. Zarco (LCR Honda) +15.151 R. Fernandez (Trackhouse Aprilia) +21.079 T. Nakagami (LCR Honda) +27.696 A. Rins (Yamaha) +33.633 E. Bastianini (Ducati) Ritirato A. Fernandez (GasGas KTM) Ritirato J. Mir (Honda) Ritirato M. Marquez (Gresini Ducati) Ritirato F. Di Giannantonio (VR46 Ducati) Ritirato A. Marquez (Gresini Ducati) Ritirato A. Espargaro (Aprilia) Ritirato J. Miller (KTM) Ritirato L. Marini (Honda) Ritirato

La classifica piloti della MotoGP 2024 aggiornata dopo la gara di Mandalika

Jorge Martin (Pramac Ducati) 366 punti Francesco Bagnaia (Ducati) 345 Enea Bastianini (Ducati) 291 Marc Marquez (Gresini Ducati) 288 Pedro Acosta (GasGas KTM) 181 Brad Binder (KTM) 173 Maverick Viñales (Aprilia) 162 Aleix Espargaro (Aprilia) 127 Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) 125 Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) 122 Alex Marquez (Gresini Ducati) 121 Franco Morbidelli (Pramac Ducati) 120 Fabio Quartararo (Yamaha) 82 Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) 71 Jack Miller (KTM) 58 Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) 55 Johann Zarco (Honda LCR) 31 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 26 Augusto Fernandez (GasGas KTM) 20 Joan Mir (Honda) 20 Alex Rins (Yamaha) 19 Pol Espargaro (KTM) 12 Daniel Pedrosa (KTM) 7 Luca Marini (Honda) 5 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2